Чому хліб набагато корисніше, ніж ви думали

Багато з людей виключили хліб зі свого раціону, вважаючи, що він погано впливає на організм. Однак хліб з цільнозерновий борошна містить безліч поживних речовин.

У ньому досить заліза, кальцію і вітамінів групи В, тому хліб може стати відмінним доповненням до збалансованої дієти.

За словами британського консультанта з харчування Джульєтт Келлоу, якого цитує видання Daily Mail, немає необхідності витрачати гроші на покупку дорогого хліба (ручного виробництва), тому що він так само гарний, як і бюджетний варіант з супермаркету. Головне – вибирати цільнозерновий хліб і з'їдати тільки один або два скибочки в день.

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Цільнозернове борошно містить всі три частини зерна – живильний зародок, енергетичний ендосперм і шар висівок, багатих на клітковину. Коли зерно очищається, наприклад, для виробництва білого борошна, зовнішній шар висівок і зародок видаляються, в результаті чого воно втрачає велику частину своєї клітковини і багато поживних речовин. Хліб, приготований з цільнозерновий борошна, має високий вміст клітковини і містить більше вітамінів, мінералів, фітохімікати і антиоксидантів.

Однак хліб слід споживати в помірних кількостях, розмір порцій залежить від індивідуального апетиту і способу життя. Як правило, вважається, що один або два середніх скибочки підходять більшості людей (ті, хто дуже активний, можуть вживати більше, а ті, хто неактивний, можуть з'їсти менше). Також важливо стежити за тим, що кладете на хліб: вершкове масло додасть багато насиченого жиру, а джем, мармелад і мед – цукор.

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Якщо ви використовуєте хліб для приготування сендвіча, робіть начинку більш здоровою. Пісне м'ясо, курка, консервований тунець, лосось, яйця і авокадо містять менше жиру і солі, ніж шинка, бекон, салямі і сир. Також додавайте багато салату і обмежте або уникайте таких добавок, як маринад, кетчуп і майонез.

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