Чоловік винайшов пиріг, який став культовим

Кондитер Бойд Таннек здобув світову славу після винаходу оригінального рецепта приготування пирога, за що удостоївся лицарського звання від Королеви Великої Британії.

Про це повідомляє Mirror.

Фірма підприємця Thomas Tunnock Limited, що базується в Уддінгстоні, виробляє сніжки, карамельні вафлі і тістечка, відомі у всьому світі.

Одного разу Танноку прийшла в голову ідея використовувати бісквітну основу і викласти на неї італійське безе власноруч перед тим, як покрити пиріг молочним шоколадом. Людям ідея припала до смаку, після чого пиріг, що з'явився в 1956 році на полицях магазинів, став неймовірно популярним.

Десерти бізнесмена зайняли особливе місце під час відкриття Ігор Співдружності в Глазго в 2014 році. Шикарна реклама стала каталізатором неймовірного обсягу продажів.

Кондитерський бізнес Таннока має річний оборот в понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів, а сам чоловік, крім підприємництва, активно займається благодійністю.

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