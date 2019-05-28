Чіпси з кокоса, гарбуза і м'яса: прості рецепти смачних закусок

Снеки у вигляді чіпсів – це ідеальна закуска. Багато хто цього не знаэ, але чіпси можуть бути дуже смачною і одночасно корисною для здоров'я їжею.

SmakОБОЗ підібрав чотири найкращі рецепти ситних, і милостивих до Вашої фігури снеків.

Кокосові чіпси

Для чіпсів з кокоса нам знадобиться тільки кокос. Такий нехитрий рецепт дозволить приготувати відмінний снек, якого вистачить для перегляду цілого повнометражного фільму. Необхідно розколоти кокос і дістати м'якоть. Цю м'якоть з використанням картоплечистки слід порізати на тонкі слайси і підсушити в духовці при 120 градусах Цельсія протягом 40 хвилин. Детальний рецепт чіпсів з кокоса читайте за цим посиланням.

кокосові чіпси

У м'якоті кокоса містяться вітаміни В, А і С, а також кальцій, натрій, фосфор, калій і залізо. Кокосові чіпси багаті натуральними цукрами, білками, вуглеводами і жирними кислотами.

Чіпси з гарбуза

Щоб приготувати смачну закуску з гарбуза, можна використовувати як духову шафу, так і мікрохвильовку. Залежно від того, який продукт Ви хочете отримати, треба обрати або звичайні сорти гарбуза, або солодкі. У другому випадку снек вийде солодким.

Для початку слід очистити шкірку гарбуза. Після цього за допомогою картоплечистки або овочерізки потрібно нарізати м'якоть на тонкі пластинки і підсушити в мікрохвильовці чи духовці. Покроковий рецепт гарбузових чіпсів читайте за цим посиланням.

гарбузове чіпси

Гарбуз багатий бета-каротином, який має потужні антиоксидантні властивості. Тому вживання в їжу страв з гарбуза допомагає запобігти раку. Крім того, гарбуз багатй на вітамін К і цинк, що зміцнюють імунну систему організму і покращують кровотворення.

Чіпси з м'яса

Ідеальною заміною для калорійних, пересолених і жирних картопляних чіпсів з магазину будуть висушені слайси курячого м'яса. Вони підходять і для перекусу, і як закуска до пива, і навіть як самостійне блюдо. Щоб приготувати м'ясні чіпси візьміть куряче філе і набір улюблених спецій. На відміну від смаженої курки, курячі чіпси слід готувати близько 4 годин при низькій (50-60 градусів) температурі з відкритими дверцятами духовки. Рецепт м'ясних чіпсів читайте за посиланням.

М'ясні чіпси

Куряче філе – це нежирний низькокалорійний дієтичний продукт з великим вмістом білка. Також це м'ясо містить вітаміни групи В і мінеральні речовини, серед яких цинк, селен, залізо та фосфор.

Кабачкові чіпси

Закуска з кабачків відмінно підійде для будь-якого столу, але ідеальною вона буде в якості доповнення до м'яса. Особливістю цієї закуски є те, що Ви можете самостійно регулювати ступінь висушення чіпсів. Сушити в духовці цей снек можна до 4 годин при 60 градусах. Детальний рецепт чіпсів з кабачків читайте за посиланням.

кабачкові чіпси

В кабачках міститься велика кількість вітамінів С і А, які стимулюють вироблення колагену в шкірі і збільшують її пружність. Крім того, в кабачках є калій, кальцій, залізо і магній, які необхідні для роботи серця, мозку, м'язів і печінки.

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