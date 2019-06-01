Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Чим замінити вино в кулінарії: альтернативи для соусів без алкоголю

336Читати матеріал російською

У кулінарії часто потрібно використовувати вино для приготування соусів, маринадів для м'яса і т.п., проте, деякі люди по ряду причин не можуть вживати алкоголь.

Боб Гранліс в статті для The Guardian запропонував альтернативи.

Відзначається, що може бути безліч причин, за якими неможливе вживання алкоголю, - релігійні переконання, несумісність з препаратами, вагітність, індивідуальна непереносимість і багато інших.

Однак, це не є перешкодою для приготування смачних страв.

Багато хто використовує замість вина оцет, але в ньому може міститися до 0,3% алкоголю, якщо він не халяльний, тому переважно робити упор на овочі та фрукти, які додають кислотності, - це може бути яблучний, лимонний, грейпфрутовий сік.

Чим замінити вино в кулінарії: альтернативи для соусів без алкоголю

Крім того, можна взяти сік кропу, додати його до обсмаженого на оливковій олії часнику, додати рибного бульйону, коріандру, петрушки, борошна для густоти, - вийде відмінний анісовий соус для морепродуктів.

Чим замінити вино в кулінарії: альтернативи для соусів без алкоголю

Для м'яса соус можна приготувати з буряковим соком, додавши до нього бульйону, після чого обсмажувати до зменшення кількості на сковороді.

Чим замінити вино в кулінарії: альтернативи для соусів без алкоголю

Нагадаємо, раніше стало відомо, який алкогольний напій є найменш шкідливим на дієті.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані