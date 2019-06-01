Чим замінити вино в кулінарії: альтернативи для соусів без алкоголю

У кулінарії часто потрібно використовувати вино для приготування соусів, маринадів для м'яса і т.п., проте, деякі люди по ряду причин не можуть вживати алкоголь.

Боб Гранліс в статті для The Guardian запропонував альтернативи.

Відзначається, що може бути безліч причин, за якими неможливе вживання алкоголю, - релігійні переконання, несумісність з препаратами, вагітність, індивідуальна непереносимість і багато інших.

Однак, це не є перешкодою для приготування смачних страв.

Багато хто використовує замість вина оцет, але в ньому може міститися до 0,3% алкоголю, якщо він не халяльний, тому переважно робити упор на овочі та фрукти, які додають кислотності, - це може бути яблучний, лимонний, грейпфрутовий сік.

Крім того, можна взяти сік кропу, додати його до обсмаженого на оливковій олії часнику, додати рибного бульйону, коріандру, петрушки, борошна для густоти, - вийде відмінний анісовий соус для морепродуктів.

Для м'яса соус можна приготувати з буряковим соком, додавши до нього бульйону, після чого обсмажувати до зменшення кількості на сковороді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, який алкогольний напій є найменш шкідливим на дієті.

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