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Чим нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі?

1.8тЧитати матеріал російською

Кухар-художниця Саманта Лі працює у дуже специфічній ніші. Вона не просто готує смачну їжу, вона подає свої страви так, щоб їх захотіли спробувати діти.

Те, що починалося як спосіб переконати маленьку дочку поїсти, з часом перетворилося в інтернет-сенсацію. Лі створює на диво смачні та красиві страви і ділитися ними у своєму Instagram.

Чим нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі?

Так, рис з овочами, котлетою, смаженим яйцем перетворюється в картину, на якій зображені динозавр і вулкан серед зелені і яскравого сонця:

Чим нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі?

Креветки і смажена риба стають частиною зображення кота-мрійника:

Чим нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі?

А овочева піца готується у вигляді восьминога:

Чим нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі?

Інші шедвеври від Саманти:

Чим нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі?
Чим нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі?

Як створювати неймовірні картини зі звичайного набору продуктів, Саманта Лі показує всім бажаючим в коротких відеороликах.

Excited to partner with @spambrand! Be sure to catch the Tiny House of Sizzle Tour in San Francisco next week as it is serving up delicious dishes for free . For more information about the tour including tasty recipes you can make at home , visit http://www.spam.com/tour #SPAMSizzle

Допіс, Поширення Samantha Lee (@leesamantha)

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Обухова Дашуля
Обухова Дашуля
Огромное спaсибo вceм тем, кто покaзал мне чудо-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/drwbd3 Пpoстo прoйдя опpoc полyчила пoчти пoлугодовую зарплaту)) Пользyйтeсь, пoкa eсть возможноcть=)
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Алексеева Катеринка
Алексеева Катеринка
Мoя благодаpнocть тeм, кто покaзaл мне этoт пpeкpаcный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/g16yx1v Пpоcто пpoйдя простой oпрoc получилa пoчти полугoдoвyю зарплату)) Пoльзуйтесь, пoка eще есть вoзможноcть=)
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