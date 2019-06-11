Чим нагодувати дитину, яка відмовляється від будь-якої їжі?

Кухар-художниця Саманта Лі працює у дуже специфічній ніші. Вона не просто готує смачну їжу, вона подає свої страви так, щоб їх захотіли спробувати діти.

Те, що починалося як спосіб переконати маленьку дочку поїсти, з часом перетворилося в інтернет-сенсацію. Лі створює на диво смачні та красиві страви і ділитися ними у своєму Instagram.

Так, рис з овочами, котлетою, смаженим яйцем перетворюється в картину, на якій зображені динозавр і вулкан серед зелені і яскравого сонця:

Креветки і смажена риба стають частиною зображення кота-мрійника:

А овочева піца готується у вигляді восьминога:

Інші шедвеври від Саманти:

Як створювати неймовірні картини зі звичайного набору продуктів, Саманта Лі показує всім бажаючим в коротких відеороликах.

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