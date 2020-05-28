Чим корисний кріп: основні характеристики і переваги

Кріп – трав'яниста рослина, яка належить до сімейства Окружкові. Він володіє чудовим ароматом і смаком, тому часто використовується при приготуванні м'ясних, рибних, сирних і овочевих страв.

Крім того, це ефективний засіб при проблемах з травленням і головних болях.

OBOZREVATEL за сприяння cocina-casera.com пропонує ознайомитися з головними властивостями і перевагами кропу.

кріп Getty

Покращує травлення

Кріп є природним засобом, який використовують для поліпшення травлення. Він зменшує нудоту, допомагає при метеоризмі та усуває болі в животі. Все це завдяки заспокійливим властивостям і спазмолітичному ефекту. Також він ефективний в профілактиці діареї, оскільки має здатність боротися з інфекціями. Крім того, кріп використовується для запобігання закрепам, оскільки сприяє правильному функціонуванню кишкового транзиту.

Багатий на вітаміни, особливо вітамін С і А

Кріп містить майже 40% вітаміну А і С від норми, яка потрібна організму щодня. Велика кількість вітаміну А робить його їжею, яка допомагає підтримувати гарний зір, а також стан кісток, шкіри і здорового волосся. А завдяки тому, що в ньому ще й багато кальцію, ці переваги подвоюються.

З іншого боку, вітамін С завдяки антиоксидантній дії допомагає боротися з хворобами і покращує захист імунної системи. Також в кропі присутні деякі вітаміни групи В, наприклад, фолієва кислота.

кріп Getty

Багатий на мінерали

Кріп містить такі мінерали, як кальцій, фосфор, залізо, магній і калій. Вони в поєднанні з вітамінами мають здатність зміцнювати кістки і забезпечувати організм енергією для повсякденного життя.

Кількість кальцію в кропі дуже велика: тільки одна столова ложка кропу містить більше кальцію, ніж третина чашки молока. Особливо висока концентрація присутня в насінні цієї трави.

Має протизапальні та антисептичні властивості

Згідно з останніми дослідженнями, кріп містить антиоксидантні речовини (поліфеноли), завдяки яким він має протизапальні, антисептичні та антимікробні властивості. Крім того, він є засобом проти головного болю, а також допомагає усунути нудоту.

Ефективний проти комарів

Влітку кріп стає ідеальним союзником проти комарів. Можна створити ефективний природний репелент на основі цієї ароматичної трави (без будь-яких токсичних речовин). Для цього потрібно просто відварити кріп і використовувати як спрей, з допомогою якого обприскувати будинок або шкіру. Він виділяє дуже приємний аромат для людей, але при цьому відлякує комарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коріандр, куркума, кардамон, кориця та імбир здатні значно прискорити обмін речовин і посприяти позбавленню від надлишків ваги.