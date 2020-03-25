Чим харчуються жителі України під час карантину: наше опитування

Як змінився наш раціон в зв'язку з введенням карантину? Які продукти ми зараз найчастіше купуємо?

Чи підвищився інтерес до кулінарній творчості у зв'язку зі збільшенням вільного часу?

Про це OBOZREVATEL запитав у наших читачів.

ЧИ ЗРОБИЛИ ВИ ЗАПАС ПРОДУКТІВ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ І ЯКІ ПРОДУКТИ КУПИЛИ?

Тетяна Ансимова, студентка, 20 років

Ні, я нічого не купувала. Який сенс? Ще до карантину я щосуботи закуповувала продукти на увесь наступний тиждень, просто щоб якось контролювати свої витрати. Так набагато економніше виходить. Ви ж не заходите в магазин, коли в цьому немає особливої потреби.

Титаренко Тетяна Петрівна, пенсіонерка, 65 років

Взяла 4 пляшки олії, кілограм п'ять гречки, пару кілограмів рису, три кілограми цукру. М'ясо не брала. Дорого.

Павленко Валентина, дизайнер, 45 років

Переважно крупи та м'ясо. У мене велика морозильна камера, тому взяла кілограмів десять вирізки, розділила на порції та заморозила. Більше не брала нічого, окрім круп. Та й то, розумію, що з крупами просто піддалася загальній паніці.

Турло Максим, студент, 18 років

Я нічого не купував і глибоко переконаний, що правильно вчинив. Все є в магазинах, навіщо створювати ажіотаж на рівному місці?

ЯК ЗМІНИВСЯ РАЦІОН ВАШОЇ РОДИНИ В ЗВ"ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ?

Зборівська Лариса, домогосподарка, 35 років

Меню моєї родини не змінилося. Як готувала супи, каші, картоплю, так все і залишилося.

Ткаченко Наталія, керівник підприємства, 43 роки

Оскільки я змушена сидіти вдома, замість звичних пельменів, готую для родини повноцінні страви. Наприклад, голубці. Часто готувала їх і до карантину, а тепер і поготів, оскільки викроїти час стало набагато легше.

Тетяна Ансимова, студентка, 20 років

В принципі, змінився, оскільки якщо раніше я могла після роботи або навчання перекусити в кафе, тепер змушена щось готувати вдома. Знову ж таки, якщо раніше я по дорозі на пари забігала в найближчу пекарню і купувала собі на сніданок кілька круасанів, то тепер такої можливості немає. Значить, потрібно думати, як швидко і просто замінити звичні страви чимось іншим.

Титаренко Тетяна Петрівна, пенсіонерка, 65 років

Складно сказати. Через зростання цін стала рідше купувати молочні продукти та м'ясо. Я готую рідко, переважно на кухні командує дочка. А вона готує ті ж страви, що і до карантину: супи, борщі, каші, картоплю. В принципі, ні я, ні внуки голодними не сидимо.

Павленко Валентина, дизайнер, 45 років

Зрозуміло, змінився. Раніше діти обідали в школі, я - на роботі. Тепер я сиджу вдома у відпустці за свій рахунок, та й всі сидять вдома, і потрібно якось викручуватися. Готувати доводиться більше і частіше. Намагаюся побільше готувати перші страви – те, на що в звичайному житті не вистачає часу

Тулоу Максим, студент, 18 років

Я не думаю, що він змінився. Я віддаю перевагу простим швидким стравам, приготування яких забирає не більше 20-30 хвилин.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ З ХАРЧУВАННЯМ У ВАС З'ЯВИЛИСЯ В ОСТАННІ ТИЖНІ, ЩО ВАС ТУРБУЄ?

Зборівська Лариса, домогосподарка, 35 років

У зв'язку із закриттям базарів і точок продажу товарів, не все можна купити, наприклад, копчену ковбасу, яку любить моя сім'я.

Ткаченко Наталія, керівник підприємства, 43 роки

Надлишок вільного часу явно негативно позначається на моєму апетиті. Занадто часто прогулююся на кухню в пошуках чергового перекусу. Боюся, що до кінця карантину наберу зайві кілограми

Тетяна Ансимова, студентка, 20 років

Крім того, що на деякі продукти виросли ціни, інших проблем немає. Купую ті самі продукти, що і до карантину. А ще боюся набрати зайву вагу. Але ці побоювання були і до коронавируса. А хто в моєму віці не рахує калорії?

Титаренко Тетяна Петрівна, пенсіонерка, 65 років

Через усі ці переживання не можу себе змусити хоч щось з'їсти. У мене взагалі немає ніякого апетиту.

Павленко Валентина, дизайнер, 45 років

На даному етапі лякає необхідність сидіти вдома. Я - активна людина. Я звикла займатися спортом, ходити в тренажерний зал, в басейн. Відсутність фізичної активності вбиває мене. Тому основні мої страхи - це страх втратити форму і набрати зайву вагу.

Тулоу Максим, студент, 18 років

Ціни на продукти зростають на очах. Звідси і проблеми. Чим вище ціни - тим менше ми можемо собі дозволити. А ще я не можу відвідувати тренажерний зал і тому боюся втратити форму. Безумовно, я займаюся вдома, але все ж це не одне і те саме. Тому мені доводиться ретельно підраховувати калорії і контролювати себе, щоб хоча б не наїсти зайві кілограми.

ЧИ Є У ВАС ПОТРЕБА УРІЗНОМАНІТНИТИ МЕНЮ НОВИМИ СТРАВАМИ АБО БІЛЬШЕ ГОТУВАТИ, ОТРИМУЮЧИ ВІД ЦЬОГО ТВОРЧЕ ЗАДОВОЛЕННЯ?

Ткаченко Наталія, керівник підприємства, 43 роки

Ні. Зазвичай я на роботі 24 години на добу. Про яку творчість може йти мова? Так, карантин змусив сидіти вдома, час з'явиВся, але сил і бажання займатися кухнею немає. Принаймні, поки що. Зараз я просто відпочиваю і намагаюся відіспатися за всі останні роки.

Тетяна Ансимова, студентка, 20 років

Хотілося б мати можливість хоч іноді балувати себе морепродуктами. Також ж хотілося б хоч раз на тиждень замовляти суші. На жаль, поки я не можу собі цього дозволити.

Титаренко Тетяна Петрівна, пенсіонерка, 65 років

Хотілося б мати можливість купувати більше фруктів і молочних продуктів. Дуже люблю сир, йогурти, кефір, ось їх і хотілося б бачити на своєму столі частіше. А зараз я із задоволенням печу для онуків.

Павленко Валентина, дизайнер, 45 років

Ні звичайно. Про яку творчість ви говорите? Мене відправили у відпустку за свій рахунок. У чоловіка така сама ситуація. Ми не знаємо, коли нам виплатять бодай якісь гроші і коли наші підприємства почнуть працювати. Яка тут може бути творчість біля плити? Головне - нагодувати дітей, і щоб ще хоч щось залишилося у гаманці.

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