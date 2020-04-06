Чим дієтолог годує свою родину

Всі ми не раз чули рекомендації дієтологів щодо того, що харчування має бути збалансованим та правильним.

Нам розповідають про те, на що звертати увагу при складанні раціону, які продукти не купувати, і як правильно готувати, щоб не нашкодити організму.

Але що відбувається, коли закінчується робочий день і дієтологи знімають свої білі халати? Що насправді їдять ті, хто знають про правильне харчування абсолютно усе і чи дотримуються вони своїх власних порад?

Про це OBOZREVATEL розповіла лікар-імунолог, дієтолог Людмила Гончаренко.

"Я і всі члени моєї родини здали генетичний аналіз"

Це важливо, щоб розуміти, кому які продукти протипоказані. Кожен чітко розуміє, які продукти він не буде їсти, а які йому просто не підходять. Однак це не означає, що якщо одному чогось не можна, то інгредієнт повністю прибирається з раціону всієї родини.

Тут присутній момент самосвідомості і самоконтролю. Людина не кладе в свою тарілку той продукт, який їй не можна їсти, але при цьому всі інші не повинні бути в чомусь обмежені.

Немає ніякого тиску або табу. Однак при цьому кожен чітко розуміє, чому він не порушує свій раціон. Ніхто не хоче хворіти, тому усі досить усвідомлено ставляться до харчування.

Так було не завжди. Ми всі проходили через етап неприйняття, і в якийсь момент намагалися відмовлятися від принципу правильного харчування, піддавшись простому людському "хочу". Але все це було буквально до першого захворювання або загострення. Як тільки-но десь щось починало боліти або колоти, відразу ж приходило розуміння того, що харчуватися потрібно правильно.

НАШІ ТАБУ

Напівфабрикати та пельмені

Цього я не купую. Пельменів та напівфабрикатів в моєму холодильнику немає і не буде.

Сосиски

Сосиски я не купую взагалі. Ковбаси якщо і беру, то дуже рідко і дуже високої якості. Не вивчивши склад продукту я ніколи його не куплю.

Напої і цукор

Я не купую солодку воду і пакетовані соки. Цього в будинку немає. Що стосується компотів, то я їх не варю. Ми п'ємо чисту воду, каву і чай. Цукор не використовуємо, його просто немає на кухні. Підсолоджувачі ми теж не використовуємо. Що стосується води, то кожен член родини чітко знає, скільки він має випивати води на день для нормального самопочуття.

Солодощі

Солодощів у вигляді вафель і тортиків на моїй кухні немає.

Котлети

Магазинний фарш я не купую ні за яких обставин. У мене є м'ясорубка і фарш я роблю сама. Якщо готую котлети, то просто запікаю їх в духовці. Також готую і люля-кебаб. Ніякої олії або жиру. Накриваю котлети або люля кебаб фольгою і вмикаю духовку.

Майонез

Майонезу на моїй кухні не було вже років 10.

НАШІ ВПОДОБАННЯ

М'ясо і риба

Звісно, я купую і м'ясо, і рибу. Якщо купуємо продукти на весь тиждень, то я все ділю на порції і заморожую.

Крупи

Крупи я готую практично усі. Зазвичай заливаю їх з вечора водою, а вранці варю на сніданок.

Сир

Звичайно, сир є в нашому раціоні - козячий і овечий.

Овочі та фрукти

Овочів і фруктів купуємо багато, відразу на цілий тиждень. Дуже багато яблук, огірків, лимони, апельсини, банани, селера все що завгодно. Асортимент величезний. Також купую багато всілякої зелені. Цей інгредієнт в холодильнику є завжди.

Як правило овочі намагаємося їсти в сирому вигляді. Іноді запікаємо в духовці.

Олія

Я купую оливкову олію, і її йде досить багато. Також беру конопляну олію.

Перекушування

Якщо хочеться щось погризти між прийомами їжі, я допускаю прийом горіхів. Вони калорійні, їх багато не з'їси.

Іноді я можу купити кукурудзяні чіпси. Це натуральний продукт, який не містить консервантів. Вони купуються вкрай рідко, і це єдиний з рафінованих продуктів, який зараз є у мене на кухні.

МОЇ ПРАВИЛА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Каші

Я готую каші не на газу, а в духовці. Так виходить набагато смачніше. Потім кожен додає в кашу те, що любить. Як правило, це ягоди або фрукти. Також ми можемо заправити каші фрешем, наприклад, апельсиновим соком. Це теж дуже смачно.

Риба

Рибу не смажу - запікаю в духовці. Це може бути пергамент, фольга, деко, форма для запікання. Можна запекти рибу з овочами, можна без овочів, можна використати якийсь один інгредієнт в якості подушки, просто щоб рила була більш соковитою. Варіантів приготування риби безліч.

Засмажка

Засмажку я не готую. Я не варю борщі, тому в ній просто немає необхідності. Я варю курячий бульйон, овочеві супи, в які додаю овочі, коріння і зелень.

Салати

Салати заправлю тільки оливковою олією. Сметану для заправки не використовую.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

В одним з фуд-трендів цього року ви можете ознайомитися тут.

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