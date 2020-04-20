Чилі Кон Карне від Марко Черветті
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ЧИЛІ КОН КАРНЕ
Інгредієнти
халапеньйо або червоний чилі - 70 г,
яловичий бульйон - 500 мл,
яловичина - 500 г,
чорна квасоля - 250 г,
цибуля - 200 г,
часник - 4 великих зубчики,
солодкий перець - 50 г,
кінза - 1 г,
оливкова олія - 30 г,
томатний соус - 50 г,
сметана - 100 г,
сіль - 1 г,
зіра - 2 г,
коріандр - 2 г,
кориця - 1 г,
чорний перець - 1 м
Приготування
Ставимо на плиту сковороду і наливаємо в неї кілька ложок оливкової олії. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями. Часник чистимо і чавимо ножем.
Як тільки-но олія нагріється, відправляємо в сковороду цибулю і часник. Все перемішуємо і смажимо на середньому вогні кілька хвилин.
Солодкий болгарський перець миємо, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Відправляємо перець в сковороду до цибулі.
Перець чилі миємо й нарізаємо кільцями. Чилі потрібно багато, оскільки це основний компонент страви. Відправляємо чилі на сковороду. Все перемішуємо і тушкуємо на середньому вогні ще близько 5-7 хвилин.
Яловичину миємо, обсушуємо паперовим рушником і нарізаємо дуже дрібними кубиками. Фактично м'ясо має нагадувати фарш.
Відправляємо яловичину в сковороду до овочів, все перемішуємо і обсмажуємо. Додаємо спеції і сіль за смаком. Перемішуємо м'ясо зі спеціями і додаємо відварену або консервовану квасолю. Ще раз все перемішуємо і додаємо томатний соус.
Вливаємо яловичий бульйон. Зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо страву протягом години. Кон карне подаємо з картоплею фрі та сметаною. Смачного.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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