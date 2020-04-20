Чилі Кон Карне від Марко Черветті

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ЧИЛІ КОН КАРНЕ

Інгредієнти

халапеньйо або червоний чилі - 70 г,

яловичий бульйон - 500 мл,

яловичина - 500 г,

чорна квасоля - 250 г,

цибуля - 200 г,

часник - 4 великих зубчики,

солодкий перець - 50 г,

кінза - 1 г,

оливкова олія - 30 г,

томатний соус - 50 г,

сметана - 100 г,

сіль - 1 г,

зіра - 2 г,

коріандр - 2 г,

кориця - 1 г,

чорний перець - 1 м

Приготування

Ставимо на плиту сковороду і наливаємо в неї кілька ложок оливкової олії. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями. Часник чистимо і чавимо ножем.

Як тільки-но олія нагріється, відправляємо в сковороду цибулю і часник. Все перемішуємо і смажимо на середньому вогні кілька хвилин.

Солодкий болгарський перець миємо, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Відправляємо перець в сковороду до цибулі.

Перець чилі миємо й нарізаємо кільцями. Чилі потрібно багато, оскільки це основний компонент страви. Відправляємо чилі на сковороду. Все перемішуємо і тушкуємо на середньому вогні ще близько 5-7 хвилин.

Яловичину миємо, обсушуємо паперовим рушником і нарізаємо дуже дрібними кубиками. Фактично м'ясо має нагадувати фарш.

Відправляємо яловичину в сковороду до овочів, все перемішуємо і обсмажуємо. Додаємо спеції і сіль за смаком. Перемішуємо м'ясо зі спеціями і додаємо відварену або консервовану квасолю. Ще раз все перемішуємо і додаємо томатний соус.

Вливаємо яловичий бульйон. Зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо страву протягом години. Кон карне подаємо з картоплею фрі та сметаною. Смачного.

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