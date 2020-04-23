Вітамінний пудинг на молоці

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За традицією рецепт прокоментує дієтолог.

ПУДИНГ НА КОКОСОВОМУ МОЛОЦІ

Складові:

Кокосове молоко - 400 мл.

Мед - 60 гр.

Лимон - 2 шт.

Насіння чіа - 2 ст.л.

Куркума - 0,25 ч.ч.

Сіль - 1 гр.

Приготування

Насіння чіа ретельно промиваємо, після чого викладаємо на паперовий рушник і гарненько просушуємо.

Беремо два середніх лимона. Ретельно миємо їх та знімаємо цедру. Тепер розрізаємо лимони навпіл і вичавлюємо сік. У чаші міксера змішуємо кокосове молоко з куркумою. Додаємо цедру та сік лимона. Все як слід перемішуємо і додаємо мед, дрібкку солі та насіння чіа.

Якщо ви хочете, щоб маса була більш однорідною, через 20-30 хвилин процідіть напій через дрібне сито і приберіть цедру.

Ще раз все перемішуємо або збиваємо за допомогою міксера. Прибираємо десерт в холодильник на ніч. До ранку маса стане густою та в'язкою.

Розливаємо напій по креманкам, прикрашаємо листком м'яти та ягодами і подаємо до столу.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк:

"Насіння чіа - це дуже калорійний продукт. Але воно містить дуже цікаві жири, до яких відносяться омега-3, калій, кальцій, магній, вітаміни групи А, В, С. Це просто вітамінна бомба. Цей інгредієнт - це дійсно корисно, проте калорійно, тому потрібно враховувати обидва чинники.

Куркума - це, в першу чергу, антиоксидант і на організм людини вона не завжди діє позитивно. При вживанні куркуми у нас підвищується тонус жовчного міхура і тонус матки. Тому жінкам на першому триметрі вагітності не рекомендують додавати в їжу куркуму. Також не варто вживати куркуму тим, у кого діагностовано дрібні камені жовчного міхура.

Що стосується кокосового молока, то це досить жирний продукт. Якщо жирність коров'ячого молока зазвичай становить до 5%, то жирність кокосового молока досягає 15%. Якщо людина не переносить лактозу, то кокосове молоко - це оптимальний варіант для неї.

Мед - це глюкоза і фруктоза. При малорухливому способі життя надлишок глюкози буде відкладатися у нас на боках. Крім того, варто звернути увагу на рівень цукру в крові. Лимон - це вітамін С, це чудово.

В цілому страва смачна і корисна, але при цьому калорійна. Якщо вживати її зрідка і в малій кількості - це буде відмінний смаколик".

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