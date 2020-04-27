Дієтолог розповів, чи можна запастися вітамінами на цілий рік

Коли настає сезон ягід, фруктів та овочів багато хто, намагаючись запастися вітамінами на цілий рік, припускається однієї серйозної помилки.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила лікар-дієтолог Ольга Набока.

За словами дієтолога, у нашому організмі немає комор для вітамінів. Ми отримуємо вітаміни з їжею за принципом "зараз на зараз" і ніяк інакше.

"Ми не можемо напхати організм вітамінами наперед. Одні вітаміни виводяться з нашого організму вже через добу, інші накопичуються, але не більше, ніж на кілька днів. Активно налягати, наприклад, на ягоди, щоб запастися вітамінами на всю зиму, абсолютно безглуздо. Більш того, надмірне вживання ягід та фруктів може спровокувати алергічну реакцію, і замість зміцнення імунітету ви зіткнетеся з алергією і проблемами в роботі травної системи", - заявила дієтолог.

За словами лікаря, усе, що можна зробити, споживаючи ягоди і фрукти - це залатати вже існуючі "дірки" в імунній системі. Однак неможливо прорахувати ці "дірки" наперед і зробити запас вітамінів на майбутнє.

Фруктоза, що міститься в ягодах і фруктах в надмірній кількості - це не так вже й безпечно. У надмірній кількості вона може відкладатися у вигляді глікогену в печінці. При порушенні обмінних процесів, при захворюваннях жовчовивідних шляхів надлишок фруктів може закінчитися ожирінням печінки, - наголосила Набока, зазначивши при цьому, що кількість фруктів і ягід, які можна з'їдати абсолютно безпечно - це 200-300 грамів на день.

"Кілограмами їсти фрукти і ягоди абсолютно немає сенсу, ми не запасемося вітамінами, а ось заробити нові проблеми зі здоров'ям зможемо дуже швидко. Я б порадила вживати сезонні ягоди і фрукти в міру, без фанатизму", - підкреслила лікар.

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