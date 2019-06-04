Чи можна випити 25 чашок кави в день: що показав експеримент

Оприлюднили нові дослідження, згідно з якими нібито можна безпечно для здоров'я випивати в день до 25 чашок кави, - проте, є підстави сумніватися, що це можливо.

Відповідний експеримент провів журналіст Сем Волластон, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що на конференції Британської серцево-судинної спільноти в Манчестері представили результати дослідження, заснованого на аналізі даних про стан здоров'я майже 8,5 тисяч осіб.

Учасників поділили на три групи, в залежності від кількості чашок кави, що випивається за день, - менше однієї, 1-3 чашки і більше 3 чашок кави. Цікаво, що в останній групі деякі учасники пили до 25 чашок.

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Провели ряд тестів для перевірки роботи серця, які показали, що кава не збільшує ймовірність інсульту або серцевого нападу, як вважалося раніше.

Цікаво, що пояснити цей факт вчені не змогли.

Після публікації даних цього дослідження Волластону доручили перевірити, що з ним буде, якщо він вип'є 25 чашок кави в день, - зазвичай він випивав 1-2 чашки вранці.

В той день станом на 11 ранку він випив чотири чашки, відчував нудоту, йому здавалося, що серце не б'ється. Думати про ще одну чашку кави було боляче, але він пішов за нею.

До 12 ранку він купив подвійний капучино, який його "застрелив", судячи з відчуттів.

До 13:00 чоловік абияк випив ще дві кави, але відчував не тільки нудоту, але і в цілому був нервовим і смиканим, внаслідок чого вирішив припинити експеримент, піти до колег, обдати їх "кавовим диханням" і подивитися на їх реакцію від результатів дослідження.

Зауважимо, що, хоча 25 чашок кави в день може бути дійсно дуже багато, невелика її кількість нікому не зашкодить, - зокрема, раніше вчені встановили, скільки чашок кави в день можуть допомогти продовжити життя.

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