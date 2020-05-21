Чи можна їсти їжу, яка впала на землю: дієтолог дав чітку відповідь

Їжа, яка впала на землю, може бути забруднена різними типами мікроорганізмів. У той час як деякі з них нешкідливі, інші мають інфекційний потенціал.

"Якщо продукт не піддаватиметься високотемпературному приготуванню, від нього краще відмовитися. Однак це не стосується фруктів зі шкіркою, адже в такій ситуації їх просто необхідно гарно очистити", – стверджує іспанський дієтолог Саул Санчес Аріас.

OBOZREVATEL разом з mejorconsalud.com пропонує ознайомитися з детальнішою інформацією про необхідні дії та важливість харчової гігієни.

У ґрунті присутні мікроорганізми

Досить поширена звичка – сполоснути, протерти або подути на їжу, яка побувала на землі. Однак таким чином ви піддаєте своє здоров'я ризику.

У ґрунті живуть мільйони живих мікроорганізмів. Деякі з них є патогенними для людини, а інші – нешкідливі. Однак, якщо їжа побувала на землі, створюється ідеальне середовище для їх розмноження на поверхні. У разі вживання продукту, в організм потрапляє багато шкідливих елементів, які можуть викликати інфекції.

Мити водою недостатньо

Перш ніж вживати продукти, які впали на землю, їх найчастіше промивають водою. Однак чиста вода не здатна знищити можливі патогенні мікроорганізми, які колонізували її поверхню. Тому очищення таким способом не є ефективним рішенням для зниження небезпеки існуючих бактерій. Це правда, що вода може трохи зменшити дріжджові та грибкові популяції, але інші мікроорганізми залишаться на місці.

Правильніше за все відмовитися від такої їжі

Бажано викидати їжу, яка побувала на землі, особливо якщо не знаєте ступінь її чистоти. Але це не те ж саме, що продукт, який падає на підлогу будинку, адже в такому разі ви хоча б відносно можете гарантувати гігієну, в порівнянні з вулицею.

Важливість харчової гігієни

Підтримання правильної харчової гігієни має вирішальне значення для запобігання захворюванням. В іншому випадку ви будете схильні до забруднень, які можуть викликати шлунково-кишкові проблеми або серйозніші патології.

Належна практика консервації та пакування важлива для обмеження росту бактерій. Також рекомендується не змішувати сире з приготованим і використовувати чистий посуд для обробки різних продуктів.

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