Чи можна фрукти замінити сухофруктами? Поради дієтологині

Як впоратися з авітамінозом? Що робити людям, які не можуть вживати в їжу свіжі фрукти?

Про це - в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-імунолог Людмила Гончарова.

"Свіжі фрукти не варто замінювати сухофруктами. Сухофрукти містять дуже багато цукру. Все сухофрукти - це ферментовані продукти, в яких вміст цукру в порівнянні зі свіжим продуктом збільшується в 5 разів. Якщо в свіжому абрикосі 20 грам вуглеводів на 100 грамів продукту, то в куразі буде 100 грам вуглеводів на 100 грамів продукту.

Якщо людина за станом здоров'я не може вживати в їжу свіжі фрукти, потрібно замовляти вітамінні комплекси. Це можуть бути будь-які вітамінно-мінеральні комплекси органічного походження. Саме вони найкраще засвоюються організмом. Дуже важливо, щоб в їх складі не було сахарози, глюкози і будь-яких інших додаткових цукрів.

Ці комплекси можна підбирати по геному. Це може бути спіруліна, ламінарія, брокколі, вишня, черешня. Це повинні бути органічні вітаміни, тобто вітаміни з фруктів і ягід. Їх можна придбати як в українських виробників, так в у зарубіжних. Якщо ми не можемо за станом здоров'я вживати свіжі фрукти, ми просто замінюємо їх вітамінними комплексами. Вітаміни нам необхідні, оскільки це каталізатори будь-яких реакцій організму. Без вітамінів організму дуже погано, він не може працювати на повну силу, і починають включатися іхронічні захворювання".

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