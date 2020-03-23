Чи безпечно замовляти доставку додому? Вивчаємо досвід Іспанії

Складна ситуація, яку ми відчуваємо через коронавируса, змушує змінити певні звички.
З огляду на поширення коронавируса, д відставку їжі додому стрімко набрала популярність. Фактично в Китаї це було єдине, що працювало під час ізоляції міста Ухань.
Однак чи можна стверджувати, що це гарантує безпеку?
Ось як вирішують цю проблему в Європі. Ми вивчили досвід іспанських ресторанів і служб доставки і підготували для читачів OBOZREVATEL ідеї, які дозволяють безпечно готувати і доставляти їжу.
В обов'язковому порядку ресторани дотримуються протоколи належної практики поводження з харчовими продуктами. Крім цього, співробітники працюють в масках для запобігання попадання крапель слини в їжу або контейнери, тому що це засіб розмноження вірусу. Кашель або чхання дуже небезпечні, коли захворювання наростає, а симптоми ще не проявляються. Всі ці вимоги дуже жорстоко контролюються відповідними органами країни.
Кейтерингові компанії мають дозвіл на приготування і доставку їжі без необхідності вдаватися до послуг сторонніх компаній.
Розробляються і впроваджуються нові процеси, що гарантують максимальну безпеку - наприклад, видаляється підпис при отриманні замовлення між користувачем і кур'єром щоб уникнути контакту.
Встановлено гігієнічні заходи, такі як дезінфекція пакетів перед їх доставкою.
Деякими ресторанами, на додаток до посилення заходів безпеки та гігієни харчових продуктів, усунуті транспортні витрати на всі замовлення до 3 квітня 2020 року.
На сьогоднішній день не було зареєстровано жодного випадку поширення коронавируса через їжу. За даними ВООЗ і EFSA (Європейського агентства з безпеки харчових продуктів), який публікує інформацію на своєму веб-сайті, ситуація ретельно контролюється.
У мадридському ресторані De La Riva, щоб розвіяти сумніви, записали відео приготування їжі в рукавичках і масці і відправили його клієнтам, щоб вони були спокійні і бачили, як дотримуються необхідні гігієнічні заходи.
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