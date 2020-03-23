Чи безпечно замовляти доставку додому? Вивчаємо досвід Іспанії

Складна ситуація, яку ми відчуваємо через коронавируса, змушує змінити певні звички.

З огляду на поширення коронавируса, д відставку їжі додому стрімко набрала популярність. Фактично в Китаї це було єдине, що працювало під час ізоляції міста Ухань.

Однак чи можна стверджувати, що це гарантує безпеку?

Ось як вирішують цю проблему в Європі. Ми вивчили досвід іспанських ресторанів і служб доставки і підготували для читачів OBOZREVATEL ідеї, які дозволяють безпечно готувати і доставляти їжу.

В обов'язковому порядку ресторани дотримуються протоколи належної практики поводження з харчовими продуктами. Крім цього, співробітники працюють в масках для запобігання попадання крапель слини в їжу або контейнери, тому що це засіб розмноження вірусу . Кашель або чхання дуже небезпечні, коли захворювання наростає, а симптоми ще не проявляються. Всі ці вимоги дуже жорстоко контролюються відповідними органами країни.

Кейтерингові компанії мають дозвіл на приготування і доставку їжі без необхідності вдаватися до послуг сторонніх компаній.

Розробляються і впроваджуються нові процеси, що гарантують максимальну безпеку - наприклад, видаляється підпис при отриманні замовлення між користувачем і кур'єром щоб уникнути контакту.

Встановлено гігієнічні заходи, такі як дезінфекція пакетів перед їх доставкою .

Деякими ресторанами, на додаток до посилення заходів безпеки та гігієни харчових продуктів, у сунуті транспортні витрати на всі замовлення до 3 квітня 2020 року.

На сьогоднішній день не було зареєстровано жодного випадку поширення коронавируса через їжу. За даними ВООЗ і EFSA (Європейського агентства з безпеки харчових продуктів), який публікує інформацію на своєму веб-сайті, ситуація ретельно контролюється.

У мадридському ресторані De La Riva, щоб розвіяти сумніви, записали відео приготування їжі в рукавичках і масці і відправили його клієнтам, щоб вони були спокійні і бачили, як дотримуються необхідні гігієнічні заходи.

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