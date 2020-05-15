"Буратіно" і газована вода з автомата: 12 напоїв СРСР, які нагадають про дитинство

За часів СРСР не було такого достатку напоїв, як зараз, але кожен з них діти пили з задоволенням.

Видання AdMe.ru склало список з 12 напоїв родом з Радянського Союзу.

Автомати з газованою водою в СРСР

1. Чай в стаканах

Напої в гранованих склянках подавали в шкільних і робочих їдальнях. Чай був дуже солодкий, іноді з легким цитрусовим присмаком через апельсинові кірки, які в нього додавали.

sgvavia.ru

2. Розливний кавовий напій

Ще в їдальнях подавали так званий кавовий напій, або "каву з молоком". Правда, від кави там, крім назви, залишалося небагато. Наливали його прямо з відра або бідона.

cccp.temadnya.com

3. Газована вода з автомата

Перший автомат з газованою водою винайшли в СРСР у 1932 році. Зазвичай їх встановлювали по декілька штук в ряд, тому що кожен автомат був розрахований лише на пару видів напоїв. Біля них завжди юрмилися люди, особливо в теплу пору року. Всі користувалися однією гранованою склянкою.

psycho.by

4. Компот із сухофруктів

Вважалося, що компот із сухофруктів корисний для травлення і містить безліч вітамінів. Так що радянські діти пам'ятають його ще з дитсадівських часів.

Instagram / lov_vov

5. Лимонад

У пляшці з етикеткою "Лимонад" був жовтий газований напій, зазвичай з лимонним смаком.

pikabu.ru

6. Крем-сода

Крем-сода зазвичай була світло-жовтого відтінку, з солодкуватим присмаком. Такий напій, колись створений на основі содової води, здорово освіжав.

pikabu.ru

7. "Буратіно"

Знаменитий напій з казковим героєм на етикетці любили всі радянські діти. Цей лимонад золотистого кольору мав характерний кисло-солодкий смак. Продавався в скляних пляшках, а в буфетах його відпускали на розлив.

pikabu.ru

8. Квас

Бочки-причепи з квасом влітку стояли у всіх житлових районах, біля заводів і магазинів. Продавщиця наливала квас в стакани і келихи з ручкою. Також люди підходили зі своїми бідонами і банками, щоб запастися напоєм про запас.

russiainphoto.ru

9. Кисіль

Не всі в дитинстві були фанатами теплого тягучого напою. Однак усі любили гризти сухий кисіль в брикеті.

LiveJournal / dymontiger

10. Молоко в трикутних пакетах

Молоко в незвичайній упаковці-пірамідці видавалося дітям в школі і дитячому садку до полуденка. До нього часто пропонувалося нехитре печиво.

Instagram / azainer

11. Сік на розлив

В магазинах завжди можна було пропустити стаканчик улюбленого соку. У спеціальному відділі стояли перевернуті конуси з кранами, куди зливали напій з банки. Поруч стояв стакан з сіллю і чайною ложкою – для томатного соку.

trinixy.ru

12. Сидр

Сидр – слабоалкогольний напій на основі яблучного соку. Випускався солодкий, напівсухий і сухий сидр.

beercult.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що можна було купити в СРСР за 1, 10 і 50 рублів.