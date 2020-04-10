Брюссельська капуста: продукт здоров'я і достатку

Брюссельська капуста – це овочева культура, що належить до великого сімейства Капустяні (Brassicaceae). Вона з'являється на наших ринках, переважно, в зимовий період.

Вирощується частіше в центральній і північній Європі, оскільки для її зростання необхідний холодний клімат.

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Брюссельська капуста містить багато вітамінів і антиоксидантів, тому є цінним продуктом для здоров'я і благополуччя. Будучи овочем, вона забезпечує досить незначне споживання калорій і макроелементів, але відрізняється високим вмістом клітковини і мікроелементів, серед яких калій, вітамін С, В9, бета-каротин і ретинол. Особливе багатство компонентів робить брюссельську капусту дуже популярною в області дієтології, пише giallozafferano.it

Користь для здоров'я

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Брюссельська капуста, як і всі хрестоцвіті рослини, є відмінним союзником для здоров'я, оскільки вона:

- сприяє підтримці роботи кишечника, завдяки наявності волокон і пребіотичній дії на кишкову мікробіоту;

- надає природне антианемічні дію через помітну присутность фолатів (форми вітаміну В9), які відіграють важливу роль в регенерації еритроцитів;

- захищає організм від окислювального дії вільних радикалів;

- надає кардіозахисну дію, сприяючи зниженню деяких показників, таких як гомоцистеїн.

Численні дослідження також зосереджені на сульфорафаном – молекулі, яка присутня в хрестоцвітних рослинах, яка володіє сильною антиоксидантною, протидіабетичною та протипухлинною дією.

Протипоказання

Споживання брюссельської капусти, як правило, не рекомендується в разі коліту і шлунково-кишкових патологій через велику кількості ферментуючих волокон. Також вона протипоказана в разі патології коагуляції або антикоагулянтної терапії.

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