Брусничний сік полегшить життя гіпертонікам

Група американських експертів у процесі експериментів встановила, що брусничний сік допомагає істотно знизити кров'яний тиск.

У 2-місячних дослідженнях вчені задіяли гризунів із підвищеним тиском, яким весь час давали три види соку: брусничний, смородиновий та журавлиновий. З'ясувалося, що саме розбавлений напій із брусниці допомагає знизити кров'яний тиск та істотно покращує роботу судин, повідомляє Medical Xpress.

foodnewstime.ru

Вчені підкреслюють, що ліки не варто замінювати соком, але його обов'язково потрібно вводити в раціон харчування людям, які страждають від гіпертонії.

Варто також нагадати, що брусниця може бути сильним алергеном і зумовлювати індивідуальну непереносимість. Тому всім, хто збирається її часто вживати в тому чи іншому вигляді, обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем.

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