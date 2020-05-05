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Броколі може врятувати від раку: як її правильно готувати

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Броколі – це овочева рослина сімейства Капустяні, яка є справжніми природними ліками для легень і серця. Порція броколі в день допомагає добре почуватися.

У 100 г броколі міститься необхідна кількість вітаміну К для правильного згортання крові, вітаміни С і А для зміцнення імунної системи і протидії вільним радикалам, а також 2,9 г клітковини, корисної для роботи кишківника і бактеріальної флори, повідомляє rita.it.

Броколі може врятувати від раку: як її правильно готувати

Броколі здатна стимулювати лейкоцити, які відновлюють і захищають слизову оболонку кишківника, полегшуючи засвоєння поживних речовин і відторгнення патогенних мікроорганізмів. Отже, це зміцнює імунний захист організму. Однак речовина, яка робить її справді незамінною за столом, це сульфорафан. Саме йому приписується антиоксидантний і протизапальний ефект, а також здатність очищати легені від токсинів і смогу. Крім того, численні дослідження показують, що сульфорафан здатний збільшувати експресію генів захисних клітин, усуваючи ризик розвитку раку і захищаючи, зокрема, товсту кишку, легені, печінку і молочну залозу.

Залізо, що міститься в броколі (1,5 мг на 100 г), є "рослинним залізом", яке засвоюється організмом не так легко. З цієї причини поєднання овочів з цитрусовими і лимонним соком (в сирому вигляді або для маринування) сприяє кращому засвоєнню.

Що приготувати з броколі

Спробуйте оригінальний салат, який ідеально підходить для порції парової риби. Для нього вам знадобиться броколі, маринована в лимонному соці, оливковій олії першого холодного віджиму і перці чилі, салат Сонгіно, пластівці мигдалю, цибуля і нарізаний апельсин.

Для кращої роботи шлунку і кишківника приготуйте смузі з приблизно десятьма суцвіттями броколі, змішаними в міксері з апельсиновим соком і м'якоттю, половиною яблука і свіжим імбиром.

Щоб зміцнити антитіла, є смачний варіант песто, багатого корисними жирами і вітаміном С. Змішайте броколі з соком лимона, 30 г фундука, листям базиліка, 2 столовими ложками оливкової олії, 2 чайними ложки цедри лимона і сіллю.

Як зберегти всі її переваги

Доведено, що тільки при вживанні броколі в сирому вигляді або приготовленої протягом короткого часу (5 хвилин на пару), потенціал сульфорафану залишається незмінним. Довший час приготування, одна хвилина кипіння або три в мікрохвильовій печі, приведуть до його втрати назавжди. Тобто, готуючи броколі довше, ви відмовляєтеся від значної частини вітамінів і сульфорафану.

Як правильно вибирати і використовувати

Краще віддавати перевагу свіжій броколі. Вона повинна бути щільна, зеленого кольору, з м'ясистим і хрусткими на дотик листям і пружним стеблом. Вживати краще протягом декількох днів, а мити тільки перед використанням, щоб уникнути впливу вологості.

Протипоказання

Незважаючи на доведені позитивні ефекти, цей овоч підходить не всім. Краще обмежити споживання броколі, якщо ви приймаєте антикоагулянти, є проблеми зі щитовидною залозою, подагра або гіперурикемія.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти рецепт харчування
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