Бограч: відомий письменник поділився неймовірним рецептом

Відомий український письменник Юрій Винничук поділився власним рецептом приготування бограча.

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook метр, перш ніж поділитися рецептом, розповів про історію страви.

За його словами, бограч – це казан, в якому угорці готували різні страви на природі. Однак це не тільки угорська, а й галицька страва – в роки перебування Галичини в складі Австрії безліч угорців, які перебували тут на державних постах, виїжджали для відпочинку на пікнік і займалися приготуванням гуляшу та бограча.

Винничук зазначає, що для приготування бограча спочатку потрібно заздалегідь замочити квасолю, яку потрібно зварити в день готування страви. Після цього потрібно нарізати м'ясо – свинину або баранину – на маленькі шматочки і покласти на розпечену сковороду. Спочатку потрібно обсмажувати м'ясо на сильному вогні, після чого на маленькому пламені його потрібно протушкувати близько години.

Як тільки м'ясо буде приготовлено, його потрібно посолити і додати спеції за смаком – лавровий лист, перець, коріандр, базилік, майоран або ін.

Далі м'ясо продовжує гаситися разом зі спеціями ще 30 хвилин.

Поки смажиться основна страва, запевняє Винничук, потрібно дістати другу сковороду і прожарити на ній цибулю, попередньо порізавши її кільцями. Як тільки цибуля набуде золотистого кольору, в сковороду потрібно покришити морквину і час від часу перемішувати її з цибулею.

У сковороду з цибулею і морквою додається чищена картопля, яка ріжеться на кубики і заливається холодною водою.

Як тільки м'ясо буде стушковане, його потрібно перемішати з квасолею, залити водою і довести до кипіння, після чого можна додавати цибулю, картоплю і моркву. Посолити за смаком.

Наостанок потрібно покришити на м'ясо помідори або додати томатну пасту, не зайвим буде і шпинат. Не можна забувати про червоний мелений солодкий перець, який забарвить ваше блюдо в червоний колір.

Тепер страву потрібно прокип'ятити протягом 5 хвилин.

Винничук не виключає додавання в бограч грибів або зелені за смаком.

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