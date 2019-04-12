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Біолог вивчила суші в ресторанах і жахнулася

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Суші – одна з найпопулярніших страв у світі, яка прийшла до нас з Японії. Багато людей вважають суші вершиною кулінарії, адже приготувати їх не складно, а смак завжди приголомшливий. Але, на жаль, наслідки їх вживання іноді не дуже позитивні. Спочатку, все може початися з легкого отруєння і перерости в серйозну хворобу з вельми неприємним результатом.

Біолог вивчила суші в ресторанах і жахнулася

У більшості випадків це відбувається після відвідування місцевих японських ресторанів, де технологія приготування суші не завжди відповідає загальноприйнятому стандарту. Стосується це сирої риби, з якої, в основному і готують суші. Неправильне зберігання і термічна обробка риби може привести до її зараження бактеріями і небезпечними для людини паразитами.

У більшості ресторанів не тільки не стежать за якістю продукції, але й дуже часто обманюють гостей. До такого висновку дійшла професор біології лондонського коледжу, після проведеного експерименту. В ході дослідження Дженіфер Макдональд взяла кілька зразків риби з японських ресторанів, щоб перевірити їх на наявність паразитів. Результати здивували не тільки Дженіфер, але й її студентів, які також приймали участь в експерименті.

З'ясувалося, що більше половини перевірених зразків риби заражені бактеріями і паразитами. При цьому, заявлений один вид риби насправді виявляється зовсім іншим. Макдональд зазначила, що майже всю рибу неправильно маркують, а це може привести до того, що людина може отримати по суті ту рибу, на яку у неї алергія. Дослідження також показало, що кілька зразків виявилися токсичними і зовсім забороненеми до вживання в багатьох країнах.

Біолог вивчила суші в ресторанах і жахнулася

Відмовитися від своєї улюбленої страви дуже складно, тим більше якщо це суші. Але все ж варто іноді замислюватися над тим, що саме ми їмо. Не лінуйтеся перевіряти рибу на якість, переконайтеся, що вона свіжа. Не соромтеся попросити замінити страву в ресторані, якщо вам не подобається зовнішній вигляд риби або її запах.

А краще приготуйте вдома будь-яку страву з риби за нашими рецептами.

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