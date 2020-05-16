Білий шоколад та лохина: унікальний рецепт запіканки від блогера
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Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна Нарута.
ЗАПІКАНКА З БІЛИМ ШОКОЛАДОМ ТА ЛОХИНОЮ
Інгрідієнти
сир - 500 гр,
яйця - 2 шт,
сметана або натуральний йогурт - 0,5 ск,
рисове борошно або манна крупа - 0,5 ск,
краплі білого шоколаду - 100 гр,
лохина - 125 гр,
мигдальні пелюстки - за смаком.
Приготування
У глибокій мисці змішайте в однорідну масу за допомогою звичайної виделки або блендера сир, яйця, сметану та борошно. Введіть шоколадні краплі і все добре перемішайте. Форму для запікання застеліть пергаментним папером. Перекладіть половину сирної маси і розподіліть по формі. У другу частину введіть ягоди, акуратно перемішайте і перекладіть другим шаром у форму.
Прикрасьте запіканку мигдальними пелюстками і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Перед подачею прикрашаємо запіканку свіжими ягодами.
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