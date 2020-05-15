Без м'яса та яєць: рецепт кутабів для веганів

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Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

КУТАБИ ІЗ ЗЕЛЕННЮ

Інгридієнти

борошно - 400гр, ⠀

вода - 150мл, ⠀

петрушка, кріп,

зелена цибуля - побільше, ⠀

сіль - 1,5 ч.л, ⠀

рослинна олія - 30 мл. ⠀

Приготування

Три склянки борошна просіваємо у велику миску, додаємо сіль. Робимо лунку в центрі, беремо цю саму склянку і наливаємо нею воду в тісто. Виходить співвідношення 1 до 3. Замішуємо тісто. ⠀

Тепер приготуємо начинку. Беремо мікс зелені "петрушка, кріп, зелена цибуля" - це відмінний варіант. Дуже дрібно разом нарізаємо. Заправити можна ароматною одією з травами або тим, що є під рукою. Тісто нарізаємо приблизно на рівні частини і тонко розкочуємо.

На заготовки викладаємо зелень і защипуємо тісто по типу чебуреків. Обрізаємо нерівні краї. Смажимо кутаби на сухій сковороді без олії.

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