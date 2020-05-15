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Без м'яса та яєць: рецепт кутабів для веганів

3.4т
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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули особливої популярнсті в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

Без м'яса та яєць: рецепт кутабів для веганів

КУТАБИ ІЗ ЗЕЛЕННЮ

Інгридієнти

  • борошно - 400гр, ⠀

  • вода - 150мл, ⠀

  • петрушка, кріп,

  • зелена цибуля - побільше, ⠀

  • сіль - 1,5 ч.л, ⠀

  • рослинна олія - 30 мл. ⠀

Приготування

Три склянки борошна просіваємо у велику миску, додаємо сіль. Робимо лунку в центрі, беремо цю саму склянку і наливаємо нею воду в тісто. Виходить співвідношення 1 до 3. Замішуємо тісто. ⠀

Тепер приготуємо начинку. Беремо мікс зелені "петрушка, кріп, зелена цибуля" - це відмінний варіант. Дуже дрібно разом нарізаємо. Заправити можна ароматною одією з травами або тим, що є під рукою. Тісто нарізаємо приблизно на рівні частини і тонко розкочуємо.

На заготовки викладаємо зелень і защипуємо тісто по типу чебуреків. Обрізаємо нерівні краї. Смажимо кутаби на сухій сковороді без олії.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт блогер харчування
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