Соковиті котлети з сочевиці
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився канал "gotovim veganskoe". Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока.
КОТЛЕТИ БЕЗ М'ЯСА
Інгрідієнти
зелена сочевиця - 1,5 склянки,
морква - 1 шт,
томатна паста - 1 ст. л,
часник - 2 зубчики,
борошно - 3-4 ст. л,
рослинна олія - для смаження,
панірувальні сухарі - за бажанням
Приготування
Варимо сочевицю до готовності. Важливо щоб википіла вся рідина, тоді сочевиця стане липкою і майже не вимагатиме борошна.
Далі натираємо на дрібній тертці моркву, пропускаємо через прес часник, додаємо борошно і томатну пасту, змішуємо з сочевицею. Вимішуємо сочевичний фарш і формуємо котлети. При бажанні можна обваляти котлети в паніровці. Обсмажуємо сочевичні котлети на добре розігрітій сковороді з невеликим додаванням рослинної олії.
Лікар-дієтолог Ольга Набока
Якщо для смаження використовувати оливкову олію і прибрати панірувальні сухарі – страву можна іноді використовувати в програмах зниження ваги. "Погані" інгредієнти – панірувальні сухарі, борошно.
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