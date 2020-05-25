Соковиті котлети з сочевиці

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився канал "gotovim veganskoe". Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока.

КОТЛЕТИ БЕЗ М'ЯСА

Інгрідієнти

зелена сочевиця - 1,5 склянки,

морква - 1 шт,

томатна паста - 1 ст. л,

часник - 2 зубчики,

борошно - 3-4 ст. л,

рослинна олія - для смаження,

панірувальні сухарі - за бажанням

Приготування

Варимо сочевицю до готовності. Важливо щоб википіла вся рідина, тоді сочевиця стане липкою і майже не вимагатиме борошна.

Далі натираємо на дрібній тертці моркву, пропускаємо через прес часник, додаємо борошно і томатну пасту, змішуємо з сочевицею. Вимішуємо сочевичний фарш і формуємо котлети. При бажанні можна обваляти котлети в паніровці. Обсмажуємо сочевичні котлети на добре розігрітій сковороді з невеликим додаванням рослинної олії.

Лікар-дієтолог Ольга Набока

Якщо для смаження використовувати оливкову олію і прибрати панірувальні сухарі – страву можна іноді використовувати в програмах зниження ваги. "Погані" інгредієнти – панірувальні сухарі, борошно.

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