Без молока та яєць: пишні панкейкі з мінімуму інгредієнтів

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, якими в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

ПИШНІ ПАНКЕЙКИ

Інгрідієнти

борошно - 100-120гр, ⠀

крохмаль - 1 ст.л, ⠀

розпушувач - 1 ч.л., ⠀

харчова сода - 0,5 ч.л, ⠀

цукор - 3 ст.л, ⠀

оцту - 1 ч.л, ⠀

рослинна олія - 2 ст.л, ⠀

nemoloko 1,5% - 120 мл, ⠀

свіжі ягоди та/або фрукти - за смаком, ⠀

сіль - дрібка.

Приготування ⠀

Змішуємо всі сухі інгредієнти в одній мисці. Тепер беремо склянку і наливаємо в неї 120 мл. рослинного немолока. Додаємо оцет і рослинну олію. Все це перемішуємо. ⠀

Тепер змішуємо усі інгредієнти в одному посуді. Смажимо панкейкі на розпеченій сковороді, час від часу змащуючи її олією. До столу панкейки подаємо зі свіжими ягодами або фруктами.

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