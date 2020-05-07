Без майонезу і з новими інгредієнтами: сучасний варіант оселедця під "шубою"

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Авторським рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог-консультант Олена Юдіна.

ОСЕЛЕДЕЦЬ ПІД "ШУБОЮ" З СЕЛЕРОЮ ТА АВОКАДО

Інгрідієнти

буряк відварний - 200 гр,

морква відварна - 125 гр,

корінь селери - 150 гр,

оселедець - 150 гр,

цибуля ріпчаста - 30 гр,

сік лимона - 4 ст. л,

авокадо - 1 шт,

оливкова олія - 4 ч. л,

сіль за смаком.

Приготування

Сирі буряк та моркву промити і відварити до готовності. Коли овочі охолонуть, натираємо їх на тертці. Селеру очистити, натерти на буряковій тертці. Розігріти сковорідку, змастити її 1 ч.л. оливкової олії і припустити селеру під кришкою, періодично помішуючи. Вона має зменшитися вдвічі в обсязі. Остудити.

Оселедець очистити. Розібрати на філе. Промити. Обсушити паперовим рушником. Нарізати кубиками. Ріпчасту цибулю очистити. Нарізати маленькими кубиками. Залити 1 ст. л. лимонного соку і дати постояти 10 хвилин. Потім промити її водою і віджати.

А тепер готуємо соус: авокадо потрібно помити, очистити і нарізати довільно. У чашу блендера опустити авокадо, 2 ст.л. соку лимона, 3 ч.л. оливкової олії, сіль. Все перебити блендером до однорідної консистенції.

А тепер, як в звичайному варіанті рецепта, викладаємо все шарами:

перший шар - селера + соус з авокадо

другий шар – оселедець + соус з авокадо

третій шар – морква + соус з авокадо

четвертий шар – буряк + соус з авокадо.

Не забувайте в процесі укладання шарів трохи солити їх. І відправляємо все в холодильник на ніч, щоб овочі просочилися соусом.

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