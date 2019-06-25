BBC розкрило рецепт ідеального тіста для пирогів

Британці поділилися кращими порадами з приготування свіжого і легкого тіста для пирогів.

Як повідомляє BBC , в першу чергу, тісто потрібно менше обминати – чим інтенсивніше процес його обминання, тим більше шансів за підсумком отримати з нього суху і жорстку масу.

По-друге, не можна додавати надмірну кількість води, інакше пиріг або печиво будуть просто "плавати". Скільки потрібно води для замісу тіста кожна господиня вирішує виходячи з власного досвіду.

По-третє, потрібно намагатися не допускати значного нагрівання тіста, тому як це ускладнить роботу з масою і може її зіпсувати. Перш ніж приступати до роботи з тістом, потрібно охолодити руки під прохолодною водою.

Також потрібно вибрати правильний жир і намагатися уникати різних спредів і маргаринів, що містять велику кількість води. Для тіста підходить більшість жирів, проте найкраще використовувати вершкове масло або сало. Щоб тісто було ароматним, в нього можна додати спеції, шавлія, розмарин. Частину борошна можна замінити меленими горіхами.

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