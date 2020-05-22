Базилік: розкрито важливі переваги для здоров'я

Базилік – ароматична рослина, яка не тільки надає особливого смаку стравам, а й приносить користь здоров'ю. Він має спазмолітичні, протизапальні та антисептичні властивості.

Крім того, базилік стимулює травні процеси, пробуджує апетит і піднімає загальний тонус організму.

OBOZREVATEL разом з pequerecetas.com пропонує детальніше ознайомитися з його перевагами.

Лікування проблем травлення

Завдяки корисним властивостям базилік застосовують для усунення болю в животі, метеоризму, утрудненого травлення, відсутності апетиту і блювання. Найефективнішим способом є приготування настою: чашка після їжі сприяє травленню, а перед нею – підігріває апетит. Крім того, він використовується при блювоті та розладах шлунку.

Вплив на нервову систему

Ця рослина благотворно впливає на нервову систему: може бути корисною при лікуванні безсоння, головного болю і неспокою. 2-3 склянки настою на день (особливо одна за півгодини до сну) або кілька крапель ефірного масла, розведеного в ванні з водою, допомагають в боротьбі з цим дискомфортом.

Стимулювання молока

У традиційній і альтернативній медицині настій базиліка використовується під час годування грудьми, щоб стимулювати вироблення молока.

Лікування вугрового висипу

Базилік має цілющі, антисептичні та знеболюючі властивості, тому ідеально підходить для лікування прищів. В такому випадку можна робити холодні компреси з настоєм 1 або 2 рази на день.

Герпес і ангіна

Для лікування захворювань порожнини рота, таких як герпес, ангіна, запалення і навіть неприємний запах, ви можете полоскати горло настоєм. Завдяки властивостям, згаданим вище, його вживання в гарячому вигляді також допомагає заспокоїти біль у горлі.

Засіб від кашлю

Базилік також є відмінним засобом від кашлю. Настій з молоком і медом допомагає відокремити і видалити слиз, а також заспокоює сухий кашель.

Як приготувати настій

Інгредієнти:

близько 10 свіжих листків базиліка

1 стакан води

Приготування:

Закип'ятіть воду з листям базиліка, проваріть 5 хвилин і зніміть з вогню. Дайте трохи охолонути, а потім процідіть. Після цього настій готовий до вживання. Також його можна підсолодити за смаком, додати лимон або інші трави. Якщо плануєте пити кілька чашок на день, приготуйте збільшену порцію вранці, а решту поставте в холодильник.

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