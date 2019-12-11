Банкетний настрій: 5 нових смаків у світі морозива

Новий рік – прекрасний привід для улюблених ласощів. До новорічного столу чудово підійде нова преміальна серія морозива "BANKET". Пломбір від ТМ "Ласунка" додасть святкового настрою на будь-якій вечірці і стане відмінним подарунком.

Морозиву "BANKET" немає рівних у світі ласощів. Його особливість – незвичайне поєднання різних смаків. Такого комбінування немає в жодного іншого виробника.

"У нас була ідея створити унікальний авторський рецепт. Ми спеціально модернізували виробничі потужності, щоб реалізувати можливість змішувати два види морозива, з додаванням великих шматочків фруктів і ягід", — розповіла маркетолог компанії "Ласунка" Козакова Ірина.

Спробуйте п'ять незвичайних смаків в лінійці морозива "BANKET":

● Шоколад і апельсин.

● Мікс пломбіру і сорбета з маракуї.

● Bubble – candy pops.

● Арахисовая паста з кленовим сиропом.

● Манго з полуницею

Продукти використовуємо виключно натуральні, наприклад, манго додаємо привезене з Індії. Щоб виключити погані продукти, перевіряємо їх якість в сертифікованій лабораторії "Ласунка". Для повної герметичності і збереження смаку морозиво "BANKET" розфасовуємо в картонні баночки, де кришка захищена фольгованою мембраною.

Пломбір стане ідеальним десертом на корпоратив, весілля або День народження. Особливо воно сподобається на дитячих святах. Подаруйте упаковку "BANKET" своїм близьким, друзям, колегам. Такий презент кожному буде приємний.

Купити морозиво "BANKET" можна на сайті ТМ "Ласунка" або в магазинах вашого міста. Насолоджуйтесь незвичайними смаками морозива "BANKET" і зустрічайте Новий рік разом з нами.

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