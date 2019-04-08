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Бананову шкірку запропонували як альтернативу м'ясу і зазнали фіаско

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Зовсім нещодавно Організація з захисту прав тварин PETA взялася за просування рецепта бананової шкірки від Stingy Vegan, блогу, який публікує дешеві веганські рецепти. Мета полягає в тому, що в подальшому люди відмовляться від тушкованої свинини, обравши більш гуманний і простий варіант.

Мелісса Коупленд, яка і веде блог Stingy Vegan, пояснила, що ідея рецепта заснована на венесуельській техніці, поряд з іншими способами використання бананової шкірки в якості альтернативи м'ясу.

Бананову шкірку запропонували як альтернативу м'ясу і зазнали фіаско

Як і очікувалося реакції від гастрогурманів довго чекати не довелося. У Твіттері знайшлися ті, хто вирішив не тільки потроллити PETA, але й вилити купу негативу в коментарях до посту. Так, наприклад, деякі почали порівнювати рецепт бананової шкірки зі стрічковий хробаком, інші ж пішли далі й почали завалювати аккаунт PETA фотографіями готових страв з тварин із підписами: "Ви знаєте, що ще смачніше? Свинина, гамбургери, стейки, бекон".

Відповідаючи на коментарі директор PETA Еліза Аллен сказала: "Підлі, неосвічені тролі, які відвідують акаунти філій компанії і показують свою ненависть до тварин, планети, інших людей і здоров'я". Вона також зазначила, що більшість веганських рецептів покликані не тільки врятувати мільйони тварин, але й корисні для здоров'я людини і навколишнього середовища.

Banana peel vegan pulled pork sandwiches. Do not freak out, banana peels are perfectly edible, are not gross and this recipe is based on a Venezuelan technique for veganizing shredded meat . Click through to the post to read all about it . Link in my profile! . #govegan #whatveganseat #veganrecipes #vegancommunity #veganliving #veganism #veganfoodshare #veganfood #veganlifestyle #vegandiet #vegansofig #plantbased #vegan #veganeats #justvegan #eatvegan #plantpowered #vegans #veganfortheanimals #vegansofinstagram #vegansofinsta #eattherainbow #bestofvegan #veganfoodshare #plantpower #veganfoodporn #healthyfood #veganpulledpork #healthyeating

Публікація від Cilantro and Citronella (@cilantro_and_citronella)

Ми ж не будемо шукати альтернативу банановій шкірці, адже банановий торт від переможниці "МастерШеф" набагато смачніше.

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