Бананову шкірку запропонували як альтернативу м'ясу і зазнали фіаско

Зовсім нещодавно Організація з захисту прав тварин PETA взялася за просування рецепта бананової шкірки від Stingy Vegan, блогу, який публікує дешеві веганські рецепти. Мета полягає в тому, що в подальшому люди відмовляться від тушкованої свинини, обравши більш гуманний і простий варіант.

Мелісса Коупленд, яка і веде блог Stingy Vegan, пояснила, що ідея рецепта заснована на венесуельській техніці, поряд з іншими способами використання бананової шкірки в якості альтернативи м'ясу.

Як і очікувалося реакції від гастрогурманів довго чекати не довелося. У Твіттері знайшлися ті, хто вирішив не тільки потроллити PETA, але й вилити купу негативу в коментарях до посту. Так, наприклад, деякі почали порівнювати рецепт бананової шкірки зі стрічковий хробаком, інші ж пішли далі й почали завалювати аккаунт PETA фотографіями готових страв з тварин із підписами: "Ви знаєте, що ще смачніше? Свинина, гамбургери, стейки, бекон".

Відповідаючи на коментарі директор PETA Еліза Аллен сказала: "Підлі, неосвічені тролі, які відвідують акаунти філій компанії і показують свою ненависть до тварин, планети, інших людей і здоров'я". Вона також зазначила, що більшість веганських рецептів покликані не тільки врятувати мільйони тварин, але й корисні для здоров'я людини і навколишнього середовища.

Ми ж не будемо шукати альтернативу банановій шкірці, адже банановий торт від переможниці "МастерШеф" набагато смачніше.

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