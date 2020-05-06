Розкрито всю правду про дитячу каву

Babyccino – одна з найбільших гастрономічних тенденцій. Цей напій, натхненний капучино, став фаворитом серед дітей у всьому світі.

OBOZREVATEL за сприяння objetivobienestar.com розповість, як вдалося досягти такого успіху, а також поділиться думкою дієтологині про його вплив на здоров'я дітей.

Назва babyccino походить від слів "baby" і "cappuccino". Ці два поняття, які на перший погляд не здаються схожими, стали прекрасними "партнерами". В результаті вийшов напій невеликого формату, призначений для дітей. З babyccino вони можуть наслідувати звичку дорослих пити каву, але робити це без вживання кофеїну.

Трохи історії напою

Ця ідея з'явилася більше десяти років тому в Австралії і Новій Зеландії, де почали робити напої, спеціально призначені для дітей, які супроводжували батьків в кав'ярнях і ресторанах. Величезний бум стався в Нью-Йорку, де кав'ярні швидко додали babyccino в свої меню.

Оригінальний рецепт і більш пізні версії

Хоча існує безліч версій babyccino, класична включає в себе молоко, піну і какао-топінг. Її часто подають в маленьких чашках з малюнком. Фактично, оригінальний рецепт свідчить, що в ньому має бути 20% молока і 80% піни, і його потрібно подавати теплим, щоб діти не обпеклися.

Згодом з'явилися різні версії цього напою, найпопулярнішою серед яких стала та, де додали невелику кількість кави без кофеїну. Цей рецепт став настільки "вірусним", що багато людей вже не можуть уявити свою дитину без кави. Що стосується топінгів, вони варіюються від кориці до шоколадної стружки або маршмелоу.

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Діти і кава без кофеїну

Питання про те, чи можуть діти пити каву без кофеїну, викликає суперечки у деяких батьків. Дієтологиня Люсія Мартінес в своєму недавньому інтерв'ю пояснила, що кава без кофеїну не містить шкідливих для здоров'я компонентів. Крім того, цей варіант набагато кращий, ніж кола, підкреслюючи той факт, що в безалкогольному напої міститься більше кофеїну і цукру, ніж в babyccino. З іншого боку, дієтологиня зазначає, що краще давати склянку молока з невеликою кількістю кави без кофеїну, ніж з двома столовими ложками солодкого какао.

Для дітей і не тільки

Хоча babyccino не призначений для дорослих, напій не повинен обмежуватися тільки дітьми. Насправді, це відмінна альтернатива кави в другій половині дня, особливо якщо ви не хочете, щоб кофеїн заважав сну. Також це чудова можливість познайомити дітей з кавою не тільки в якості напою, а й під виглядом гастрономічної традиції. З babyccino ви зможете зацікавити малюків довше залишатися за столом і брати участь в сімейних розмовах.

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