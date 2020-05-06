Авторський торт від відомого фуд-блогера

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Рецептом бананового торта Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.

БАНАНОВИЙ ТОРТ

Інгрідієнти

яйця - 5 шт,

сіль - щіпка,

ванільний цукор - 2 ч. л,

цукор - 180 гр,

борошно - 125 гр,

вершки 33% - 250 мл,

цукрова пудра - 4 ст л,

маскарпоне - 250 гр,

банан - 2 шт.

Приготування

П'ять яєць відправляємо в чашу міксера, додаємо дрібку солі і збиваємо все в пишну піну. Коли яйця почнуть підніматися, не вимикаючи міксер, додаємо ванільний цукор і звичайний цукор. Збиваємо масу до стійких піків.

Додаємо в тісто просіяне борошно. Все добре перемішуємо. Виливаємо все тісто у форму для запікання. Випікаємо тісто 20-25 хвилин при 180 градусах. Духовку потрібно розігріти заздалегідь.

Готовий бісквіт виймаємо з форми і залишаємо на столі до повного охолодження. Поки остигає бісквіт, ми приготуємо крем. У чашу міксера наливаємо холодні жирні вершки. Збиваємо вершки в піну і не вимикаючи міксер, додаємо цукрову пудру. Продовжуємо збивати доки маса не почне тримати форму. Додаємо до вершків маскарпане або будь-який інший вершковий сир. Ще раз все збиваємо за допомогою міксера.

Два банани чистимо, нарізаємо кубиком і додаємо до крему. Також можна використовувати будь-які фрукти і ягоди на ваш розсуд.

Повертаємося до бісквіту. Зрізаємо верхівку і відкладаємо її в бік. З коржа вирізаємо м'якуш таким чином, щоб не пошкодити стінки і дно. Наповнюємо корж кремом. Накриваємо торт зрізаним коржем і змащуємо кремом. З м'якуша, який ми вирізали з коржа, робимо крихту і посипаємо цією крихтою торт. Прибираємо торт в холодильник на ніч, щоб він як слід просочився.

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