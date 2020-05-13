Авокадо: поживний фрукт, який обов'язково повинен бути у вашому раціоні

Авокадо (лат. Persea americana) – це фрукт, який належить до сімейства Лаврові. Існують десятки його різновидів, що варіюються за розміром, кольором і текстурою.

Всі вони ростуть в тропічному кліматі. При цьому популярність авокадо зводиться до його кремової, оксамитової текстури і м'якого смаку, повідомляє bbcgoodfood.com.

Види

Авокадо Хасс (Hass) і Фуерте (Fuerte) – два основних сорти, що продаються в супермаркетах. Авокадо Хасс має темно-пурпуровий або темно-коричневий колір, злегка шершаву і товсту шкірку, а також овальну форму. Авокадо Фуерте відрізняється не тільки витягнутою формою, а й тонкою, гладкою шкіркою яскраво-зеленого кольору. Такий плід містить нижчу кількість масла, що робить його смак менш вершковим. Крім того, тонка шкірка Фуерте не надто міцна, тому його часто збирають недозрілим, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. В результаті воно дозріває довше, а іноді й зовсім не дозріває, тому авокадо Хасс вважається найкращим вибором.

Харчові особливості

Авокадо є відмінним джерелом мононенасичених жирів і вітаміну Е. Проте майте на увазі, що цей плід містить багато калорій, тому рекомендується з'їдати в день не більше його половини. Тим, хто стежить за своєю вагою, потрібно подумати про обмеження кількості до 2 штук на тиждень при одночасному збільшенні порцій інших низькокалорійних фруктів і овочів.

Авокадо має більш розчинну клітковину, ніж інші фрукти, і містить ряд корисних мінералів, таких як залізо, мідь і калій. Також є гарним джерелом фолату, вітаміну групи В. У 100 г авокадо міститься близько 19 г жирів, з яких 12 г – мононенасичених і всього 4 г насичених.

Користь для здоров'я

В даний час для здорового харчування рекомендується вживати продукти, які містять ненасичені жири (авокадо є одним із них), оскільки вони корисніші, ніж насичені.

Дослідження показують, що мононенасичені жири допомагають захистити від хвороб серця і знижують кров'яний тиск. Масло, отримане із авокадо, містить олеїнову і лінолеву кислоту, тому рекомендується як частина збалансованої дієти для запобігання високого рівня холестерину.

Немає сумнівів, що калорійність авокадо вища, ніж у інших фруктів і овочів. Проте кількість в ньому жиру може викликати почуття ситості, яке допомагає регулювати апетит. У міру розвитку досліджень авокадо отримало високу оцінку і вважається гарним прикладом поживної їжі.

Поряд з перевагами, викладеними вище, цей фрукт є багатим джерелом вітаміну Е, а також групи каротинів, які, як вважається, допомагають зберегти здоровий зір.

Як вибирати і зберігати

Авокадо краще їсти повністю зрілим. Для цього залиште його при кімнатній температурі на термін до тижня і час від часу обережно перевіряйте. Коли плід буде стиглим, ви відчуєте м'якість при легкому натисканні. Тверде авокадо дозріває в паперовому пакеті за пару днів. Також його можна покласти поруч з бананами. Однак знайте, що авокадо не слід поміщати в холодильник, поки не дозріє. Після його розрізання варто побризкати лимонним соком, щоб захистити фрукт від потемніння. Також уникайте перестиглих плодів з коричневою, волокнистою м'якоттю, оскільки вони матимуть гіркий смак, який є ознакою гниття.

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