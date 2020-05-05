Арахісова паста – це крем, приготований з очищеного арахісу і масла. Існують також різні версії, наприклад, з додаванням солі, цукру, меду і т.д.

OBOZREVATEL за сприяння viversano.net пропонує вам ознайомитися з її корисними властивостями і рецептом приготування в домашніх умовах.

Корисні властивості

Арахісова паста має високу калорійність (більше 580 кілокалорій на 100 грам). Вона містить безліч корисних жирів, а також є гарним джерелом білка і різних вітамінів, включаючи фолат і вітамін Е.

Це відмінний енергетичний продукт для тих, хто займається спортом. Завдяки високому відсотку мононенасичених жирів, арахісова паста, якщо вживати в помірних кількостях, сприяє балансу холестерину в організмі. Крім того, вона підходить для людей з целіакію, оскільки не містить глютен, а також для веганского і вегетаріанського харчування, тому що в ній немає інгредієнтів тваринного походження. Однак її не можна вживати тим, у кого є алергія на арахіс.

Як приготувати арахісову пасту

Приготувати арахісову пасту в домашніх умовах дуже просто: необхідно обсмажити арахіс протягом 5 хвилин, змішати всі інгредієнти і почекати півгодини, перш ніж насолоджуватися її смаком.

Ви можете купувати арахіс в шкаралупі або вже очищений, якщо знайдете його без солі та будь-яких добавок. Оригінальний рецепт передбачає наявність арахісового масла, проте в цьому рецепті буде використано оливкову олію першого віджиму, багату антиоксидантами і корисну для серця. Також тут виключено використання цукру або підсолоджувачів. Якщо ви віддаєте перевагу солодкому варіанту арахісової пасти, можете додати по 1 ложці меду (або кленового сиропу) і коричневого цукру. Однак враховуйте, що в цьому випадку зросте кількість калорій.

Інгредієнти на 10 порцій

200 грам смаженого і очищеного арахісу

2 столові ложки оливкової олії

щіпка морської солі

Приготування

1. Спочатку очистіть арахіс від шкаралупи.

2. Покладіть на деко, вистелене пергаментним папером, і смажте в духовці при 200 ° C протягом 5 хвилин.

3. Видаліть зовнішню оболонку, яка його покриває.

4. Перекладіть арахіс в блендер разом з оливковою олією і сіллю.

5. Збивайте до отримання однорідної і гладкою суміші.

6. Спробуйте на смак. Якщо потрібно, додайте ще солі.

7. Перелийте арахісове масло в скляну ємність і почекайте не менше півгодини, перш ніж їсти.

Харчова цінність на порцію (20 г):

Калорійність: 145 ккал

Вуглеводи: 1,7 г, з яких цукру 0,6 г

Жири: 13 г, з яких насичені 1,8 г

Клітковина: 2,2 г

Білки: 5,8 г

Як зберігати

Арахісова паста зберігається в щільно закритій скляній банці в прохолодному, сухому місці протягом декількох тижнів. Також її можна поставити в холодильник, але заморожування не рекомендується. Перед вживанням необхідно розмішати пасту ложкою, оскільки масло може піднятися на поверхню.

Як використовувати

Арахісову пасту можна використовувати кількома способами. Найпростіший – намазати на тост або скибочку хліба, з'їсти на сніданок разом з домашнім варенням і свіжими фруктами, або вживати в якості енергетичної закуски. Крім того, її можна використовувати в приготуванні десертів замість масла або соусу тахін в рецептах, які його використовують (наприклад, в бобових хумусах). Смачна ідея – додати трохи в морозиво або домашні коктейлі. Для здорової закуски можна спробувати намазати трохи арахісової пасти поверх шматочків свіжих овочів.