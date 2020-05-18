Антиракове харчування: визначено раціон, який допомагає боротися з онкологією

Вчені зі США та Італії заявили, що спеціальний дієтичний раціон і вживання вітаміну С допомагають гальмувати ріст злоякісних утворень.

Основою дієти є імітація голодування, але при цьому організм реагує на неї так, як ніби-то насправді залишається без їжі. Крім цього, в організм вводяться підвищені дози вітаміну С.

На початку дослідження фахівці вивчали по черзі вплив вітаміну С та голодування. І те, і інше працювали. Але дали значний ефект, коли їх з'єднали в комбінацію. Саме це і зробило згубний вплив на пухлини.

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Однак позитивний результат був досягнутий лише в боротьбі зі злоякісними утвореннями, у яких є мутація KRAS, відзначили вчені. Такий тип мутації складно піддається терапії, а зустрічається він приблизно у 15% пацієнтів.

Нині дослідники збираються продовжити роботи, щоб з'ясувати, як перераховані вище методи будуть працювати в комбінації з іншими способами лікування раку, пише сайт menslife.com.

Проведене дослідження показало, як корекція раціону може впливати на перебіг важкого захворювання. Також раніше вчені з'ясували, що здоровий раціон і спосіб життя знижують ймовірність трансформації здорових клітин в злоякісні.

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