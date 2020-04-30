Антикоронавірусний смузі: Еліна Світоліна поділилася своїм рецептом

Поки через пандемію коронавируса скасовані всі тенісні турніри, найкраща тенісистка України вирішила порадувати своїх численних шанувальників простими рецептами здорової їжі.

Крім цього, разом зі своїми друзями Еліна буде ділитися новими ідеями використання на кухні різних, як називає їх тенісистка, "суперфудів".

У дебютному блозі Еліни Світоліної всі бажаючі можуть спробувати приготувати смузі з імбиру і куркуми і різні перекуси.

Рецепт смузі від Еліни Світоліної

Імбир і куркума є дуже потужними і поживними інгредієнтами. Обидва мають великий вплив на усунення запалень, різних захворювань, зміцнення імунної системи. Ви можете пити напій в будь-який час дня, це поліпшить ваш метаболізм і сприятиме здоровому травленню.

Складові

1 лимон, 1 апельсин, імбир, 1 столова ложка куркуми (2 для більш насиченого смаку), 1 столова ложка кориці, 300 мл води і чорний перець (за бажанням)

Як приготувати

1. Нарізати всі інгредієнти на дрібні шматочки і покласти в кастрюлю для варіння.

2. Варити все 10 хвилин і після ще 15 хвилин кип'ятити.

3. Потім пропустити через сито і залити в пляшку або іншу тару і дати настоятися добу для більш насиченого смаку.

Виходить дуже насичена суміш, яку Світоліна рекомендує розбавляти: 30 відсотків суміші і 70 - гарячої води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ароматичні трави складаються з частин або зелених стебел рослин, таких як лавровий лист, базилік, кервель, цибуля, майоран, орегано, петрушка, розмарин, шавлія і чебрець.

OBOZREVATEL поділиться деякими секретами їх використання на кухні, в свіжому або сушеному вигляді, надаючи особливий аромат будь-яких страв.