Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Ані Лорак приготувала малину з вершками: чи не шкідливо це?

283Читати матеріал російською

Співачка не втомлюється радувати своїх фанатів. Так нещодавно Лорак поділилася на своєму Instagram фото, де зірка на кухні щось готує. Вона тримає миску в якій знаходяться вершки і малина і позує для фотографа. Ми поставили перед собою питання – чи не зашкодить така їжа стрункій фігурі Лорак?

Саме малина здавна вважалася однією з найбільш корисних ягід. Недарма це найкращий засіб від застуди, адже один з головних компонентів ягоди – саліцилова кислота, яка міститься в багатьох жарознижуючих ліках, засвоюється організмом з малини набагато легше. В її складі містяться речовини, що відповідають за рівний і красивий колір обличчя, пружність шкіри і загальний тон організму. Малина корисна в будь-якому вигляді: з неї можна робити варення, джеми, десерти і користі від цього гарантовано менше не стане. Однак в деяких випадках малину їсти не можна. Ягода здатна викликати алергічну реакцію якщо вживати її у великих кількостях. Малина не рекомендується при виразці, проблемах з кишково-шлунковим трактом і бронхіальній астмі.

Ані Лорак приготувала малину з вершками: чи не шкідливо це?

Вершки можна і потрібно доповнювати ягодами. Малина в такому випадку підійде найкраще. Адже жири, які містяться в вершках найкраще засвоюються з вітамінами, на які багаті ягоди. За допомогою вершків можна поліпшити загальний стан шкіри, омолодити її, побороти набряклість. Але не варто зловживати ними, це може привести до того, що в організмі значно підвищиться рівень холестерину. До того ж тим, у кого алергія на молочні продукти в цілому – вершки суворо заборонені.

Найкраще малинове варення та ідеальний вершковий крем, рецепти вже на сайті.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані