Ані Лорак приготувала малину з вершками: чи не шкідливо це?

Співачка не втомлюється радувати своїх фанатів. Так нещодавно Лорак поділилася на своєму Instagram фото, де зірка на кухні щось готує. Вона тримає миску в якій знаходяться вершки і малина і позує для фотографа. Ми поставили перед собою питання – чи не зашкодить така їжа стрункій фігурі Лорак?

Саме малина здавна вважалася однією з найбільш корисних ягід. Недарма це найкращий засіб від застуди, адже один з головних компонентів ягоди – саліцилова кислота, яка міститься в багатьох жарознижуючих ліках, засвоюється організмом з малини набагато легше. В її складі містяться речовини, що відповідають за рівний і красивий колір обличчя, пружність шкіри і загальний тон організму. Малина корисна в будь-якому вигляді: з неї можна робити варення, джеми, десерти і користі від цього гарантовано менше не стане. Однак в деяких випадках малину їсти не можна. Ягода здатна викликати алергічну реакцію якщо вживати її у великих кількостях. Малина не рекомендується при виразці, проблемах з кишково-шлунковим трактом і бронхіальній астмі.

Вершки можна і потрібно доповнювати ягодами. Малина в такому випадку підійде найкраще. Адже жири, які містяться в вершках найкраще засвоюються з вітамінами, на які багаті ягоди. За допомогою вершків можна поліпшити загальний стан шкіри, омолодити її, побороти набряклість. Але не варто зловживати ними, це може привести до того, що в організмі значно підвищиться рівень холестерину. До того ж тим, у кого алергія на молочні продукти в цілому – вершки суворо заборонені.

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