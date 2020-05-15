Англійські булочки з малюнком: рецепт від відомого фуд-блогера

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Таня Нарута.

АНГЛІЙСЬКІ БУЛОЧКИ

Інгрідієнти

Дріжджове тісто:

борошно - 500 гр,

молоко - 220 мл,

цукор - 100 гр,

вершкове масло - 70 гр,

яйце - 1 шт,

дріжджі -7 гр,

родзинки - 150 гр,

кориця - 1 ч.л.,

сіль - дрібка.

Тісто для малюнка:

молоко - 4 ст.л,

борошно - 3 ст.л,

цукор - 1 ст.л,

сіль - дрібка.

Приготування

У мисці змішайте пшеничне борошно, швидкодіючі дріжджі, цукровий пісок, дрібку солі і спеції. Все ретельно перемішайте і зробіть в центрі борошняної суміші заглиблення. Влийте тепле молоко і введіть одне яйце. Перемішайте, додайте розтоплене тепле вершкове масло і замісіть тісто. У вас має вийти гладке, однорідне, м'яке і трохи липке тісто.

Додайте родзинки і ще трохи розімніть тісто, щоб ягоди рівномірно розподілилися по всьому об'єму. Накрийте тісто рушником і поставте в тепло на 1 годину. Присипте поверхню стола борошном і розділіть тісто на 10-12 частин. Подкатайте кожен шматочок в кулю. Змастіть форму для випічки олією і перекладіть в неї булочки, залиште заготовки в теплі ще на півгодини.

Поки майбутні булочки відпочивають, зробіть тісто для малюнка. Для цього, в невеликій мисці, змішайте всі інгредієнти і добре перемішайте, щоб не було грудочок. За консистенцією тісто має вийти не густим і не рідким. Перекладіть тісто в пакет і зробіть ножицями тонкий отвір, щоб можна було малювати на булочках. Попутно приготуйте яєчний жовток для змащування булочок.

Коли булочки підростуть і збільшаться в обсязі вдруге, робимо на них малюнок і випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах. Час випічки 20-30 хвилин, в залежності від розміру булочок. Як будуть готові, змастіть яєчним жовтком і залиште в духовці на 2-3 хвилини.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.