Американці назвали продукти, що провокують хвороби кишечника

FoodOboz 14:00, 13.05.2020

Газовані та енергетичні напої, сир, печиво і картопля фрі - це найшкідливіші продукти, що провокують запалення кишечника.

Вчені з Університету штату Джорджія проаналізували результати Національного обстеження стану здоров'я громадян США, яке проводиться щорічно, і на підставі його назвали головних ворогів шлунку, пише журнал PLOS One.

Американці, які не вживають вищеназвані продукти практично не відчувають проблем зі здоров'ям.

Фахівці ще раз підкреслили: для того, щоб ваш кишечник працював без збоїв, йому потрібна їжа, багата клітковиною - овочі, фрукти, бобові, страви з нешліфований крупи і цільнозерновий борошна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповільнення всіх обмінних процесів, які відбуваються в організмі людини після 40 років, вимагають від нас відмови від ряду продуктів - для збереження гарної фізичної форми.

Медики рекомендують топ-5 продуктів, від яких потрібно відмовитися назавжди.

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