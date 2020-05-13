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Американці назвали продукти, що провокують хвороби кишечника

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Газовані та енергетичні напої, сир, печиво і картопля фрі - це найшкідливіші продукти, що провокують запалення кишечника.

Вчені з Університету штату Джорджія проаналізували результати Національного обстеження стану здоров'я громадян США, яке проводиться щорічно, і на підставі його назвали головних ворогів шлунку, пише журнал PLOS One.

Американці назвали продукти, що провокують хвороби кишечника

Американці, які не вживають вищеназвані продукти практично не відчувають проблем зі здоров'ям.

Фахівці ще раз підкреслили: для того, щоб ваш кишечник працював без збоїв, йому потрібна їжа, багата клітковиною - овочі, фрукти, бобові, страви з нешліфований крупи і цільнозерновий борошна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповільнення всіх обмінних процесів, які відбуваються в організмі людини після 40 років, вимагають від нас відмови від ряду продуктів - для збереження гарної фізичної форми.

Медики рекомендують топ-5 продуктів, від яких потрібно відмовитися назавжди.

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рецепти живлення
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харчування диета
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