Американські вчені вивели 10 правил для здорового харчування

Фахівці з Гарвардської школи охорони здоров'я розробили прості правила, які допоможуть всім правильно харчуватися.

Отже:

1. Вибирайте хороші вуглеводи, а не вуглеводи. Цілісне зерно - ваш кращий вибір.

2. Зверніть увагу на білковий пакет. Риба, птиця, горіхи і боби - кращий вибір.

3. Вибирайте продукти зі здоровими жирами, обмежуйте кількість продуктів з високим вмістом насичених жирів і уникайте продуктів з транс-жирами. Рослинні масла, горіхи і риба - найздоровіші джерела.

4. Вибирайте дієту з клітковиною, багату на цільні зерна, овочі та фрукти.

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5. Їжте більше овочів і фруктів. Виберіть розмір і різноманітність - темно-зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.

6. Кальцій важливий. Але молоко - не єдине джерело кальцію.

7. Вода найкраще втамовує спрагу. Відмовтеся від солодких напоїв, зеншіть використання молока та соків.

8. Їжа без солі корисна для здоров'я кожного. Вибирайте більше свіжих продуктів і менше – перероблених.

9.Невелика кількість алкоголю може бути корисно для здоров'я. Але не для всіх. Ви мусите зважити плюси та мінуси вживання алкогольних напоів.

10. Щодня полівітаміни - це відмінний поліс страхування харчування. Трохи додаткового вітаміну D може поліпшити здоров'я, радить видання hsph.harvard.edu

Як повідомляв OBOZREVATEL, риба і оливкове масло, що входять в Середземноморську дієту, істотно знижують ризик захворювання хворобою Альцгеймера.

До такого висновку після 10-річних спостережень прийшли іспанські та американські вчені.