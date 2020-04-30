Американські вчені вивели 10 правил для здорового харчування
Фахівці з Гарвардської школи охорони здоров'я розробили прості правила, які допоможуть всім правильно харчуватися.
Отже:
1. Вибирайте хороші вуглеводи, а не вуглеводи. Цілісне зерно - ваш кращий вибір.
2. Зверніть увагу на білковий пакет. Риба, птиця, горіхи і боби - кращий вибір.
3. Вибирайте продукти зі здоровими жирами, обмежуйте кількість продуктів з високим вмістом насичених жирів і уникайте продуктів з транс-жирами. Рослинні масла, горіхи і риба - найздоровіші джерела.
4. Вибирайте дієту з клітковиною, багату на цільні зерна, овочі та фрукти.
5. Їжте більше овочів і фруктів. Виберіть розмір і різноманітність - темно-зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.
6. Кальцій важливий. Але молоко - не єдине джерело кальцію.
7. Вода найкраще втамовує спрагу. Відмовтеся від солодких напоїв, зеншіть використання молока та соків.
8. Їжа без солі корисна для здоров'я кожного. Вибирайте більше свіжих продуктів і менше – перероблених.
9.Невелика кількість алкоголю може бути корисно для здоров'я. Але не для всіх. Ви мусите зважити плюси та мінуси вживання алкогольних напоів.
10. Щодня полівітаміни - це відмінний поліс страхування харчування. Трохи додаткового вітаміну D може поліпшити здоров'я, радить видання hsph.harvard.edu
Як повідомляв OBOZREVATEL, риба і оливкове масло, що входять в Середземноморську дієту, істотно знижують ризик захворювання хворобою Альцгеймера.
До такого висновку після 10-річних спостережень прийшли іспанські та американські вчені.