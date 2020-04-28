Американські вчені назвали каву корисним компонентом здорового харчування

Помірне споживання кави пов'язане з цілою низкою переваг для здоров'я, включаючи зниження ризику діабету 2 типу та деяких видів раку.

Цей зв'язок, повідомляє OBOZREVATEL, ймовірно, обумовлений протизапальними і антиоксидантними властивостями, що містяться як в кофеїні, так і в каві без кофеїну

Недавнє дослідження, проведене науковцями Гарвардського інституту суспільної охорони здоров'я, виявило, що вживання чотирьох чашок кави в день - без вершків і цукру - було пов'язано зі зменшенням жирів в організмі приблизно на 4%.

"Результати нашого дослідження і дані попередніх досліджень показують, що регулярне вживання кави може допомогти у втраті ваги і поліпшенні загального стану здоров'я, якщо вона споживається в рамках здорової дієти, що складається з фруктів, овочів, риби і цільного зерна, але з меншою кількістю цукру, штучно підсолоджених напоїв і червоного м'яса ", - вказав науковий співробітник департаменту харчування Деррік Альперет в статті Huffington Post від 23 квітня цього року.

Елізабет Мостофскі, викладач кафедри епідеміології, також відзначає в статті, що кофеїн може блокувати мозкові рецептори, пов'язані з болем, і може зробити викоритання інших знеболюючих препаратів більш ефективним.