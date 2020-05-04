Амарант: суперпродукт, який ви зобов'язані додати в свій раціон

Амарант – це однорічна трав'яниста рослина, яка протягом кількох століть допомагала годувати населення Азії та Центральної Америки.

На території Європи вона довгий час вважалася бур'яном, і тільки в 90-х роках її споживання стало поширюватися.

Сьогодні амарант є одним із найбільш цінних суперпродуктів у сфері харчування, стверджує видання giallozafferano.it

Водночас він вважається псевдозлаком, тому що не належить до зернових культур, але все ж ставиться в один ряд із рисом, житом і пшеницею.

Амарант до і після переробки agro-business.com.ua

Корисні властивості амаранту:

1. Не містить глютен: амарант є безглютенових продуктом, тому дозволений людям, які хворіють на целіакію.

2. Багатий на клітковину: в 100 г амаранту міститься майже 7 г клітковини, що більш ніж утричі перевищує вміст в інших злаках, як-от у рисі. Висока кількість клітковини робить його панацеєю для кишечника. Крім поліпшення перистальтики, амарант допомагає відновити адекватну кишкову флору. Крім того, ті ж самі волокна значно покращують метаболічний і, зокрема, глікемічний вплив, що робить його придатним продуктом для пацієнтів з діабетом.

3. Багатий на білок: в 100 г амаранту є 13,5 г білка, завдяки чому він вважається одним із найбагатших джерел білка серед злаків.

4. Багатий на калій: кількість калію в п'ять разів вище, ніж у інших злаків, тому амарант є цінним джерелом цього мінералу, а також заліза, кальцію і магнію.

5. Багатий на вітаміни групи В, що корисні для оптимізації метаболізму.

Амарант agronom.guru

Скільки калорій в амаранті?

Щоб краще відповісти на це питання, нижче наводимо основні харчові цінності амаранту (на 100 г):

Калорійність: 371 ккал

Вода: 11,2 г

Білок: 13,5 г

Жири: 7 г

Доступні вуглеводи: 58,5 г

Розчинні цукри: 1,6 г

Всього клітковини: 6,7 г

Використання на кухні

Амарант трохи схожий на інші злаки, тому також придатний для приготування різної їжі: салатів, супів, перших страв і гарнірів. Однак слід пам'ятати, що після приготування – як правило, досить повільного – амарант майже подвоює свою суху вагу. Крім того, його можна використовувати в якості повітряного зерна на сніданок, а у вигляді борошна – для приготування солодких і солоних хлібобулочних виробів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці з Гарвардської школи охорони здоров'я розробили прості правила, які допоможуть всім правильно харчуватися.

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