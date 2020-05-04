Алла Пугачова вразила чоловіка кулінарним талантом

FoodOboz 11:30, 4.05.2020 Оновлено: 12:09, 4.05.2020

Співачка Алла Пугачова освоїла узбецьке блюдо - домляму і привела в кулінарний захоплення Максима Галкіна

Відомий пародист в Instagram поділився з передплатниками відео своєї вечері і повідомив, що заради нього Примадонна провела на кухні весь день.

Домляма - це східна страва, в основі якої - баранина, овочі, спеції.

Галкін виклав відео процесу приготування страви і зазначив, що це дуже смачно.

Також поза кадром чутно, як Пугачова, імітуя легкий іноземний акцент, перерахувала основні інгредієнти домлями: "Баранина м'якенька, морквина, картопля, молода капуста".

Галкін зізнався, що кулінарні здібності дружини його дивують, і він навіть буде не проти покуштувати ще одну порцію, цитує артиста kinoafisha.info.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряна подружня пара українка Міла Куніс і Ештон Катчер випустили вино для боротьби з коронавірусів.

Воно зветься Quarantine Wine. Всі виручені кошти від продажу підуть на благодійні цілі в боротьбі з COVID-19.

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