Алла Пугачова вразила чоловіка кулінарним талантом

Співачка Алла Пугачова освоїла узбецьке блюдо - домляму і привела в кулінарний захоплення Максима Галкіна

Відомий пародист в Instagram поділився з передплатниками відео своєї вечері і повідомив, що заради нього Примадонна провела на кухні весь день.

Домляма - це східна страва, в основі якої - баранина, овочі, спеції.

Галкін виклав відео процесу приготування страви і зазначив, що це дуже смачно.

Також поза кадром чутно, як Пугачова, імітуя легкий іноземний акцент, перерахувала основні інгредієнти домлями: "Баранина м'якенька, морквина, картопля, молода капуста".

Галкін зізнався, що кулінарні здібності дружини його дивують, і він навіть буде не проти покуштувати ще одну порцію, цитує артиста kinoafisha.info.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряна подружня пара українка Міла Куніс і Ештон Катчер випустили вино для боротьби з коронавірусів.

Воно зветься Quarantine Wine. Всі виручені кошти від продажу підуть на благодійні цілі в боротьбі з COVID-19.