Алла Пугачова назвала улюблену страву

Співачка Алла Пугачова, якій сьогодні виповнилося 70 років, любить смачну їжу.

OBOZREVATEL.Smak оглянув її старі інтерв'ю, щоб дізнатися, яка ж у неї улюблена страва.

Так, в інтерв'ю російській актрисі та кулінару Юлії Висоцькій Пугачова, відповідаючи на питання про улюблену страву, назвала, зокрема, салат з тунцем (дивіться, до речі, рецепт салату з тунцем і рисом ).

Крім того, співачка розповіла Висоцькій, як приготувала соус для макаронних ріжків: "печериці порізала з цибулею, додала вершків, зробила соус, це все змішала з ріжками. Так смачно було".

А ще Пугачова вміє готувати курча в шубі.

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