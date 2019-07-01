Актуальний рецепт пирога з абрикосами на кефірі

Цей апетитний пиріг із абрикосами приготувати дуже просто!

Така випічка ідеально підійде не лише для сімейного чаювання, але і для частування гостей.

За даним рецептом пиріг робиться дуже легко і швидко, а спекти його можна не тільки з абрикосами, а практично з будь-якими іншими фруктами і ягодами на ваш смак.

Складові:

Яйця - 2 штуки

Кефір - 2 склянки

Цукор - 2 склянки

Олія - 4 столові ложки

Борошно - 3 склянки

Абрикоси - 300- 400 грамів

Сода - 1 чайна ложка

Сіль - 1 щіпка

Ваніль - за смаком

Приготування

Для тіста збийте яйця з цукром, додайте в них масло, соду, ванілін і щіпку солі, добре розмішайте, влийте кефір і ще раз перемішайте. Тепер невеликими порціями введіть борошно, у вас повинно вийти досить густе тісто, як на оладки.

Для зручності змішування можете використовувати вінчик.

У змащену маслом форму вилийте тісто, при необхідності злегка розрівняйте, а потім викладіть зверху абрикоси.

Їх можна порізати на шматочки в залежності від розміру, а якщо абрикоси дрібні - просто розділити на половинки.

У попередньо розігрітій до 180-200 градусів духовці випікайте пиріг протягом 25-35 хвилин. Час випічки залежить в основному від розміру пирога, але може змінюватися залежно від особливостей вашої духовки.

Про готовність пирога вам повідомить рум'яна скоринка та прекрасний аромат випічки з абрикосами!

Для подачі розріжте його на порційні шматочки і насолоджуйтеся абрикосовим смаком, смачного!

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