9 продуктів для збереження пам'яті

Яйця, шпинат, куркума, оливкова олія, гарбузове насіння - це тільки деякі продукти, які допоможуть людині надовго зберегти гарну пам'ять.

Давно відомо, що з віком у багатьох людей погіршується пам'ять, проте її можна тренувати, підтримуючи збалансованим харчуванням. Для цього в раціон потрібно обов'язково включати продукти, які багаті на вітаміни групи В, цинк і залізо.

Ці речовини покращують кровопостачання мозку, що, природно, позитивно позначається на стані пам'яті, пише health.harvard.edu.

яйця www.diets.ru

Яйця

Білок, вітаміни і холін, що містяться в яйцях, допомагають формуванню нових клітин мозку і нервових імпульсів. Приблизно так і виглядає наша пам'ять з біохімічної точки зору: засвоєння інформації безпосередньо залежить від якості з'єднання нейронів між собою. Експерти з харчування вважають, що доросла людина може з'їдати на тиждень не більше 6 яєць.

шпинат headinsider.net

Шпинат

Вітаміни К, А, С, лютеїн і зеаксантин, які в надлишку містяться в шпинаті, регулюють синтез жирів, важливих для будівництва клітин всього організму, включаючи мозок, а також корисні для підтримки імунітету. Найкраще їсти шпинат свіжим в салатах або готувати за кілька секунд на маслі гі. Дієтологи рекомендують щодня вживати 150 грам цієї зелені.

Куркума centr-molodosti.ru

Куркума

Куркумін покращує кровообіг і допомагає підтримувати імунітет. Ця спеція чудово чистить судини і руйнує бляшки на їх стінках. В день потрібно вживати не більше столової ложки цього природного потужного антисептика.

Оливкова олія Getty

Оливкова олія

Прихильники здорового способу життя вважають, що саме це масло дуже важливе для профілактики хвороб судин і тканин мозку. У ньому багато поліфенолів - антиоксидантів, які уповільнюють старіння всіх клітин організму.

Гарбузове насіння Getty

Гарбузове насіння

Багаті на цинк, ці насіння є ефективною підтримкою в сприйнятті і засвоєнні інформації. У насінні гарбуза є магній, корисний для м'язів і серця, триптофан - попередник окситоцину, а ще селен і вітаміни В1 і К, які допомагають зосередитися. Щоденна норма - 100 грамів не обсмаженого, а підсушеного насіння.

брокколі Getty

Брокколі

Брокколі за складом дуже схожі на яйця, тільки замість білка в брокколі міститься велика кількість клітковини. Холін і вітамін К в овочі приблизно в такій же кількості, як і в яйцях. Так що варто їсти брокколі щодня.

Чорна квасоля Getty

Чорна квасоля

У квасолі дуже багато рослинного білка, необхідного для м'язів і живлення мозку, а ще - магній, калій, залізо і кальцій, які не дозволяють старіти клітинам мозку і прискорюють їх оновлення.

Грецькі горіхи National Explorer

Грецькі горіхи

Про користь цих горіхів було сказано досить, в них міститься білок, вітаміни В, Р і К, корисні амінокислоти. Останні дуже важливі для нормальної роботи мозку, метаболізму і гормонального балансу. Рекомендується з'їдати в день до 30 грамів горіхів - це приблизно жменька.

сік буряка suseky.com

Сік буряка

Сік буряка містить в собі залізо, а значить, він покращує приплив крові до мозку. Тобто клітини отримують збільшену порцію кисню і поживних речовин. У буряковому соку багато антиоксидантів, які допомагають виводити токсини з організму. Нормою вважаються дві склянки соку щодня, але з незвички може статися розлад травлення. Тому варто почати з чверті склянки, змішуючи свіжовичавлений буряковий сік з гранатовим або апельсиновим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультра оброблені продукти (ковбаси, сосиски), напівфабрикати, газована вода та магазинні піца є одними з головних продуктів, які прискорюють процеси старіння.