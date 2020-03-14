8 продуктів, які зміцнюють імунітет

Якщо не знаєш, що робити, роби те, що можеш. У тривожний період пандемії в наших силах зробити дуже важлива дію – щоб захистити себе і своїх близьких, зміцнювати імунітет.

Сьогодні OBOZREVATEL нагадає про продукти, які зараз можуть бути нашою підтримкою. Отже, використовуйте в своєму раціоні 8 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет.

Мигдаль

У стресовій ситуації мигдаль - просто незамінний продукт. Оскільки в ньомуі міститься велика кількість вітамінів групи В і жирних омега-кислот, мигдаль благотворно діє на нервову систему і зміцнює імунітет. Легкий десерт з мигдалем, смузі з додаванням цього горіха або салат, який можна прикрасити зернами мигдалю, допоможуть зміцнити сили, зібратися з думками і заспокоїтися.

Часник

Противірусні властивості часнику відомі давно. Згідно старовинних рецептів зубчик часнику навіть додавали в чай. Щоб часник не так відчувався в напої, його попередньо подрібнювали і заливали медом. Безумовно, ви навряд чи будете вживати часник перед виходом з дому, проте, якщо ви не плануєте сьогодні нікуди виходити і у вас не заплановані важливі зустрічі, чому б не приготувати часниковий соус, настоянку на часнику або звичайні крутони, натерті часником?

Шипшина

На думку дієтологів, шипшина - це просто джерело вітамінів. Плоди шипшини містять велику кількість вітаміну C. З шипшини найчастіше готують чай або відвар, який знімає втому і надає людині ефект енергетика. Крім того, шипшина зміцнює імунітет, підвищує стійкість організму до інфекцій і простудних захворювань.

Цитрусові

Коли в країні карантин і люди отримують менше радісних емоцій, цитрусові будуть дуже доречні. Справа в тому, що в цитрусових досить високий вміст вітамінів A, B, PP і C, за рахунок чого вони покращують настрій і допомагають впоратися з депресіями. Говорячи іншими словами, цитрусові - це відмінні природні антидепресанти. Крім того, за рахунок високого вмісту вітаміну С цитрусові чудово підвищують імунітет і стійкість до простудних захворювань і вірусів.

Лимон

Лимон давно відомий як кращий засіб при боротьбі з простудними захворюваннями. Чай з лимоном змусить вас пропотіти, допоможе впоратися з ангіною і просто незамінний при захворюваннях дихальних шляхів. Досить часточки лимона в день, щоб отримати свою порцію вітаміну C. Незалежно від того, як ви будете використовувати лимон: додавати його в чай, готувати домашній лимонад, або готувати фреш напої, свою денну порцію вітаміну С ви в будь-якому випадку отримаєте.

Імбир

Імбир - це чудовий природний антисептик. Якщо у вас дрібні подряпини після гри з кішкою, або проблеми зі шкірою, просто змастіть пошкоджену ділянку шкіри шматочком імбиру, і ви побачите результат. Імбир містить вітаміни A, C, B, магній, цинк, фосфор, залізо, калій. Корінь імбиру стимулює імунну систему, прискорює обмін речовин, підвищує імунітет і просто незамінний при лікуванні вірусних захворювань.

Риба

Морська риба - це незамінне джерело цінних жирних кислот омега-3, білка, амінокислот, а також цинку, який впливає на наш імунітет, і вітамінів A, B і E. Якщо хочете не тільки отримати задоволення від прийому їжі, але й підняти імунітет, вибирайте рибу пожирніше, наприклад, форель, лосось або тунець. Лосось у вершковому соусі, тунець, запечений з овочами або форель на грилі - це найсмачніший варіант зміцнення імунітету, який тільки можна собі уявити.

Редька

Цей простий і доступний овоч буде дуже доречний, якщо ви всерйоз вирішили зайняти своїм здоров'ям.

Редька багата вітамінами і мікроелементами, вона благотворно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту і істотно підвищує захисні функції організму. Редька також має антисептичні властивості і незамінна при боротьбі з вірусними захворюваннями. Редьку додають в салати, на її основі готують різні соуси, з редьки роблять цілющі напої і навіть десерти.

Олена Коваленко

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